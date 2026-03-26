Congo-Kinshasa: Gims arrêté à Roissy - blanchiment, 118 villas et un empire financier sous enquête

Un artiste au sommet, une arrestation à la descente d'avion. Le plus gros vendeur de disques en France en 2025 n'a pas passé la douane librement.

Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, a été interpellé le 25 mars 2026 à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par le service national des douanes judiciaires. Motif : une enquête pour blanchiment en bande organisée pilotée par le parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco).

Ce qui s'est passé : une interpellation ciblée, préparée de longue main

L'artiste franco-congolais de 39 ans a été arrêté à sa sortie d'avion, avant d'être conduit en garde à vue dans les locaux du service des douanes judiciaires. Son avocat, Maître David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. L'enquête a été révélée par Africa Intelligence et confirmée par le Pnaco. Cette garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire menée par des juges d'instruction parisiens spécialisés dans la criminalité organisée. Le choix de procéder à l'aéroport n'est pas anodin : il traduit une coordination judiciaire précise, visant à sécuriser l'interpellation avant tout déplacement international.

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Pourquoi Gims est dans le viseur : un réseau financier à plusieurs étages

L'enquête porte sur un réseau international de blanchiment recourant à des sociétés écrans dans plusieurs pays pour contourner la TVA française, émettre de fausses factures et dissimuler l'origine de fonds illicites. Cinq anciens trafiquants de drogue de la région francilienne, reconvertis dans la criminalité financière, auraient déjà été mis en cause dans ce dossier. Le nom de Gims apparaîtrait en lien direct avec un investissement immobilier de premier plan à Marrakech.

Une note de Tracfin, la cellule française de lutte contre le blanchiment, aurait déclenché une partie des investigations financières. Ce mécanisme de signalement automatisé constitue l'un des outils les plus redoutés par les structures de dissimulation de capitaux illicites.

Le mécanisme central : Sunset Village, 118 villas et 100 millions d'euros

Au cœur du dossier se trouve un actif immobilier bien identifié. Le projet Sunset Village Private Residences, lancé en grande pompe en 2025 en présence de Gims, comprend 118 villas haut de gamme dotées de terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon artificiel de 3 000 m². Le programme affiche un chiffre d'affaires potentiel de 100 millions d'euros. Les enquêteurs cherchent à établir si ce projet a pu servir de vecteur pour recycler des fonds d'origine illicite dans l'économie légale, via des montages immobiliers complexes à l'international.

Le blanchiment en bande organisée se définit comme le fait de faciliter, par tout moyen, la dissimulation de l'origine de biens ou revenus provenant d'une infraction, lorsque cette activité est conduite de manière concertée entre plusieurs acteurs. Cette qualification implique des peines potentiellement lourdes en cas de mise en examen et de condamnation.

Les enjeux : une carrière exposée, un dossier à ramifications multiples

À court terme, la garde à vue place l'artiste dans une situation médiatique et juridique inédite. Gims est le plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France. L'impact sur ses contrats, partenariats et performances scéniques dont le festival Paléo 2026 dépendra directement de la suite judiciaire. À moyen terme, l'affaire révèle une réalité plus structurelle : la porosité croissante entre économies musicales à très haute rentabilité et circuits financiers suspects. Les artistes dont la notoriété sert de caution à des projets d'investissement à l'international deviennent des cibles naturelles pour les juges instructeurs spécialisés.

La dimension internationale de ce dossier témoigne de la complexité des investigations et de l'ampleur du réseau présumé, avec des ramifications dans plusieurs pays. Les autorités congolaises ont de leur côté confirmé avoir saisi le Quai d'Orsay pour obtenir des informations sur la situation de leur ressortissant.

Une question reste entière

La garde à vue n'est pas une mise en examen. La présomption d'innocence s'applique pleinement. Mais l'affaire pose une question que le monde culturel ne peut plus esquiver : jusqu'où la célébrité peut-elle servir de paravent à des montages financiers opaques et à quel moment les juges décident-ils de tirer le fil ?