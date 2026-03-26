Tunisie: Le pays - 15 projets à 537 millions de dinars pour moderniser les ports commerciaux

L'Office de la marine marchande et des ports (OMMP) a annoncé aujourd'hui la mise en oeuvre de 15 projets d'aménagement et de développement des ports tunisiens, pour un coût total estimé à 537 millions de dinars, dans le cadre de son plan d'action 2026-2030.

Selon Mohamed Omran, directeur de l'OMMP, ces projets visent à moderniser les infrastructures portuaires, renforcer la transition énergétique et digitaliser les services portuaires, afin de répondre à l'évolution de l'activité économique nationale et internationale.

Sur le budget total : 466 millions de dinars sont alloués au développement des infrastructures portuaires, 26 millions de dinars sont consacrés aux projets de transition énergétique et 41 millions de dinars sont destinés à la numérisation et à la modernisation des services portuaires.

Ces initiatives concernent l'ensemble des ports commerciaux tunisiens et s'inscrivent dans une stratégie globale visant à renforcer la compétitivité logistique et à soutenir le commerce maritime.

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Mohamed Omran a souligné que ces projets permettront aux ports tunisiens de répondre aux exigences croissantes du marché et de soutenir la croissance économique.

Les travaux incluent la réhabilitation et l'extension des infrastructures existantes, l'amélioration des systèmes de gestion portuaire et l'intégration de technologies modernes pour optimiser les opérations.

Ces mesures visent également à renforcer la sécurité et l'efficacité des flux maritimes, en phase avec les standards internationaux.

"Avec ce programme, l'OMMP confirme son rôle stratégique dans le développement du secteur portuaire tunisien, en plaçant les ports au coeur de la logistique nationale et de l'intégration dans les chaînes de commerce globales", a-t-il ajouté, dans une déclaration accordée à Express Fm ce jeudi.