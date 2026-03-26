Tunisie: Au pays - Le groupe libanais Lancaster Hotels s'intéresse au site hôtelier Dar Jerba

Le groupe hôtelier libanais Lancaster Hotels-Suites-Resorts s'intéresse au complexe hôtelier Dar Jerba, actuellement détenu par le groupe libyen Lafico.

Selon des informations rapportées par notre confrère Destination Tunisie, le projet, qui est en phase de discussions avancées, viserait la location des cinq hôtels du site, tout en préparant des investissements pour la rénovation des établissements.

Le complexe compte en tout 3 235 lits, répartis sur les hôtels Dahlia (598 lits), Dar Narjess (722 lits), Dar Yasmine (560 lits), Dar Zahra (705 lits) et l'appart-hôtel Dar El Manara (340 lits). La première ouverture du Dar Jerba remonte à 1973 avec l'ancienne société Tourgueness.

Selon la même source, le directeur général d'exploitation de Lancaster Hotels se trouverait actuellement à Djerba pour superviser les démarches, et des recrutements ont déjà été lancés pour préparer l'exploitation du site.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de développement touristique et d'investissements étrangers en Tunisie, visant à moderniser les infrastructures hôtelières et renforcer l'attractivité de l'île de Djerba comme destination internationale.