Tunisie: Le pays - Maroc - Près de 1 milliard de dinars d'exportations tunisiennes en 2025

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

En 2025, les exportations tunisiennes vers le Maroc ont atteint 973,1 millions de dinars, avec l'huile d'olive et les dattes comme principaux produits, selon le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Dans ce cadre, le CEPEX a organisé, jeudi 25 mars 2026, une série de rencontres professionnelles bilatérales réunissant une délégation d'hommes d'affaires marocains et les représentants de 60 entreprises tunisiennes actives dans l'agroalimentaire, les fournitures médicales et les cosmétiques. L'initiative a été mise en place en coordination avec l'Ambassade de Tunisie à Rabat, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca, et la représentation commerciale du CEPEX à Casablanca.

Une session de travail a été présidée par le Directeur général du CEPEX, Mourad Ben Hassen, en présence de la délégation marocaine dirigée par Hassan Barkani, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat. Les échanges ont mis en lumière l'importance des opportunités commerciales disponibles pour renforcer le commerce bilatéral.

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Au total, plus de 200 rendez-vous professionnels directs ont été organisés, permettant aux entreprises tunisiennes de présenter leurs produits et de découvrir les opportunités d'affaires offertes par le marché marocain, ainsi que de nouer des partenariats et de développer l'intégration commerciale entre les deux pays.

Le programme se poursuit vendredi 26 mars 2026 avec des visites de terrain dans plusieurs entreprises exportatrices tunisiennes, afin d'examiner leurs capacités de production et leur conformité aux standards internationaux dans les secteurs de l'agroalimentaire, des fournitures médicales, des cosmétiques et des services.

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