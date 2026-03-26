Tunisie: Au pays - Un ex-ambassadeur et un ancien conseiller d'Ali Larayedh condamnés pour contrebande

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis a rendu, avant-hier, des peines de prison dans le cadre d'une affaire de tentative de contrebande à travers la frontière tuniso-libyenne.

Le tribunal a condamné l'ancien ambassadeur tunisien en Libye, Ridha Boukadai, à 26 ans de prison avec exécution immédiate. Samir Hannachi, ancien conseiller de l'ex-ministre de l'Intérieur Ali Larayedh, a été condamné à 10 ans de prison, tandis qu'un passeur impliqué dans l'affaire a écopé de 6 ans de prison.

Les faits remontent à 2023 et concernent la tentative de fuite de Samir Hannachi vers la Libye, organisée et facilitée par Ridha Boukadai. Cette opération intervenait après la condamnation judiciaire de Hennachi dans une affaire relative à la conspiration contre la sécurité de l'État.

Les autorités judiciaires ont précisé que ces décisions marquent un tournant important dans la lutte contre les tentatives de fuite transfrontalière de personnalités poursuivies et rappellent le rôle des tribunaux spécialisés dans les affaires sensibles liées à la sécurité nationale.

 

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