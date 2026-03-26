Tunisie: Djerba - Un nouveau médicament contre l'obésité et le diabète présenté au Congrès de cardiologie

Dans le cadre de la deuxième édition du Congrès international de prévention des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension artérielle, qui se tient du 27 au 29 mars 2026 à Djerba, un nouveau médicament innovant contre l'obésité et le diabète a été annoncé.

Le traitement, qui offre également une protection globale du coeur, des reins et du foie, sera disponible en Tunisie d'ici un mois, avec une prescription réservée aux spécialistes.

Dr Leïla Obeid, cheffe du service de cardiologie et de maladies vasculaires à l'Hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax, a souligné l'importance de cette avancée dans un contexte où 30 % des Tunisiens souffrent d'hypertension, 30 % d'obésité et 18 % de diabète.

Le congrès met l'accent sur la prévention primaire et le dépistage précoce des stades prédiabétiques et pré-hypertensifs, afin de réduire la propagation des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le pays. Le programme comprend des conférences et ateliers pratiques réunissant des spécialistes tunisiens et européens en cardiologie, endocrinologie et néphrologie, ainsi que des médecins de première ligne.

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Cet événement est organisé par le service de cardiologie de Sfax, en collaboration avec les services de Médenine et Gabès, sous la supervision du ministère de la Santé et de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire.

Il est à noter que le lancement de ce traitement représente un pas majeur pour la prévention et la prise en charge des maladies métaboliques en Tunisie, avec l'espoir de réduire les risques cardiovasculaires et d'améliorer la santé globale de la population.