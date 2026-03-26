Tunisie: 11e Forum International de la Santé Numérique - Vers une médecine 4.0 au pays

Le Forum Médical de Réalités, en partenariat avec la Société Tunisienne de Télémédecine et e-Santé, organise, les 2, 3 et 4 avril 2026 à Yasmine Hammamet, la 11e édition du Forum International de la Santé Numérique, devenu au fil des éditions un rendez-vous structurant pour les acteurs de la santé et du numérique en Tunisie.

Placée sous le thème "De la santé conventionnelle à la santé 4.0", cette nouvelle édition s'inscrit dans un contexte de transformation accélérée des systèmes de santé, portée par l'essor de l'intelligence artificielle, des technologies immersives et de l'exploitation des données de santé. Elle ambitionne de proposer un cadre d'échange à la fois scientifique et stratégique, centré sur les usages, les retours d'expérience et les perspectives de mise en oeuvre.

La cérémonie officielle d'ouverture se tiendra en présence de Mustapha Ferjani, ministre de la Santé ainsi que de nombreuses personnalités issues des milieux académique, institutionnel et industriel.

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Le programme scientifique du forum s'articule autour de plusieurs thématiques majeures qui structurent aujourd'hui les débats internationaux dans le domaine de la santé numérique. Parmi les axes phares figure l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques médicales, avec un accent particulier sur ses applications concrètes dans des spécialités telles que l'anesthésie-réanimation, l'oncologie, la radiologie ou encore la médecine dentaire. Ces échanges permettront d'interroger les transformations en cours des métiers de santé et les nouvelles formes d'interaction entre expertise humaine et outils algorithmiques.

La question des données de santé occupera également une place centrale, notamment à travers les enjeux liés à leur collecte, leur sécurisation, leur interopérabilité et leur valorisation. L'objectif est de dépasser une logique de simple digitalisation pour évoluer vers une véritable intelligence des données, capable d'améliorer la prise de décision médicale et l'efficacité des parcours de soins.

Le forum abordera par ailleurs les dimensions éthiques, déontologiques et réglementaires de la santé 4.0, à travers l'implication d'institutions telles que le Comité national d'éthique médicale et des experts en droit de la santé. Ces discussions porteront notamment sur les défis liés à la confiance dans les systèmes d'intelligence artificielle, à la responsabilité médicale et à la protection des données personnelles.

Parmi les thématiques émergentes mises en avant figure également celle des jumeaux numériques en médecine, illustrant les avancées en matière de modélisation et de simulation appliquées au patient, ainsi que leur potentiel dans le développement d'une médecine prédictive et personnalisée.

Le forum accordera en outre une attention particulière aux enjeux de coopération internationale, à travers des échanges impliquant des institutions et organisations telles que l'Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que des experts issus d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord. Les dynamiques de coopération Nord-Sud et Sud-Sud seront analysées comme des leviers essentiels pour le partage d'expertise, le transfert de compétences et l'adaptation des solutions aux contextes locaux.

Deux tables rondes viendront enrichir ces réflexions en abordant des problématiques structurantes pour l'avenir du secteur. La première portera sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'industrie pharmaceutique, en présence notamment de l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé, de la Pharmacie Centrale de Tunisie, du Centre national de pharmacovigilance, ainsi que de représentants de l'industrie et de la recherche clinique. La seconde sera consacrée au dossier médical partagé, avec la participation de responsables d'établissements hospitaliers publics et privés, autour des enjeux d'interopérabilité, de gouvernance et de déploiement opérationnel.

En parallèle, le forum mettra en lumière des initiatives innovantes à travers un concours de projets en santé numérique et en intelligence artificielle, dont les lauréats seront distingués lors de la séance de clôture en présence de Son Excellence M. Wan Li, ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie. Ce concours vise à encourager l'innovation et à soutenir l'émergence de solutions adaptées aux besoins du système de santé.