Tunisie: Un mariage tourne au drame - Un jeune homme tué par un membre de sa famille à Bouhajla

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un mariage dans la localité d'Ouled Achour, relevant de la délégation de Bouhajla à Kairouan, s'est transformé hier soir en scène de crime. Un jeune homme a perdu la vie à la suite d'une dispute avec un membre de sa famille survenue lors de la cérémonie.

Selon les premières informations, la dispute a dégénéré de manière violente, le suspect ayant renversé la victime à plusieurs reprises avec un camion léger, entraînant son décès sur place.

Le suspect a pris la fuite immédiatement après les faits, mais les unités de la Brigade de Recherche et d'Investigation de la Garde nationale de Bouhajla ont réussi à l'arrêter rapidement.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et établir les responsabilités.

 

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