Tunisie: Les trottinettes électriques au centre d'une réunion ministérielle - Vers un cadre légal

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le directeur général de la Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances (FTUSA), Hatem Amira, a annoncé ce jeudi 26 mars 2026 la tenue d'une réunion exceptionnelle ce soir avec le ministère des Transports, l'Observatoire national de la sécurité routière et l'Agence technique des transports terrestres, afin de discuter de la sécurité et de la réglementation des trottinettes électriques.

Intervenant ce matin sur Jawhara FM, Hatem Amira a souligné que les trottinettes électriques sont responsables de nombreux accidents et qu'elles circulent actuellement sans cadre légal ni normes techniques. Il a précisé que rien n'est défini concernant les lieux de circulation, l'âge légal des conducteurs ou la vitesse maximale autorisée.

Le responsable a en outre rappelé que ces engins ne sont pas assurés, ce qui expose les utilisateurs et les tiers à des risques importants. La réunion prévue devrait notamment permettre d'examiner les caractéristiques techniques des trottinettes électriques et de proposer des mesures pour améliorer leur sécurité et encadrer légalement leur usage.

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Cette initiative intervient alors que l'usage des trottinettes électriques se multiplie dans les villes tunisiennes, entraînant une augmentation significative des accidents de la route impliquant ces véhicules.

 

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