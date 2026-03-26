Tunisie: Espérance de Tunis - De nombreuses absences face au Wided Sportif d'El Hamma en 16es de finale

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance sportive de Tunis affrontera samedi le Wided Sportif d'El Hamma au stade municipal d'El Hamma, dans le cadre de la dernière journée des 16es de finale de la Coupe de Tunisie de football. Le coup d'envoi est prévu à 13h30.

Pour cette rencontre, l'équipe entraînée par Patrice Beaumelle sera privée de plusieurs joueurs majeurs. Les absences s'expliquent par l'impossibilité d'aligner les joueurs étrangers lors des matchs de Coupe, en raison des différences de divisions, ainsi que par des choix de rotation pour préserver certains joueurs et éviter la fatigue ou les blessures.

Parmi les joueurs absents figurent : Béchir Ben Saïd, Amin Ben Hamida, Amin Tougai, Hamza Jelassi, Ibrahim Keita, Onuchi Oguiblo, Abderrahman Konaté, Jack Diarra, Kawsila Boualia, Yan Sass, Florent Danho et Boubacar Diakité.

 

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