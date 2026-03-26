Tunisie: France - Tariq Ramadan condamné à 18 ans de réclusion pour viols

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La cour criminelle de Paris a condamné, mercredi, l'islamologue suisse Tariq Ramadan à 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols commis sur trois femmes entre 2009 et 2016, selon plusieurs médias concordants.

Le jugement a été rendu par défaut, l'accusé, âgé de 63 ans, ne s'étant pas présenté à son procès. La juridiction a, dans la foulée, délivré un mandat d'arrêt à son encontre.

Au terme des débats, la cour a reconnu Tariq Ramadan coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, dans une affaire emblématique des violences sexuelles en France, souvent associée à la vague #MeToo.

L'accusé a toujours contesté les accusations de viol, tout en reconnaissant des relations avec certaines plaignantes. Les faits jugés remontent à des rencontres survenues notamment à Paris et à Lyon.

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Cette condamnation n'est pas définitive et pourra faire l'objet de recours conformément aux procédures judiciaires en vigueur.

En l'absence de l'intéressé, son exécution reste conditionnée à son arrestation et à sa mise à disposition de la justice française.

Tariq Ramadan résiderait actuellement en Suisse, dont il est ressortissant.

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