Tunisie: Au pays - Décès de la journaliste Frida Dahmani

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé ce jeudi 26 mars 2026 avec une profonde tristesse le décès de la journaliste Frida Dahmani, une figure emblématique du journalisme tunisien, reconnue pour son engagement et son professionnalisme.

Après plusieurs années passées à travailler à l'échelle nationale, Frida Dahmani avait rejoint en 2008 le magazine Jeune Afrique en tant que correspondante en Tunisie. Au fil de sa carrière, elle a couvert les événements politiques, économiques et culturels les plus marquants du pays, tout en élargissant son champ d'action à la Libye et à l'Italie.

En plus de son travail sur le terrain, Frida Dahmani a contribué à la formation de nouvelles générations de journalistes, en collaborant avec des organisations nationales et internationales. Elle s'est également distinguée par son engagement en faveur des questions de genre, de migration et d'intégration, portant sa voix au-delà des frontières de la Tunisie.

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Le SNJT souligne que la disparition de Frida Dahmani représente une perte considérable pour le paysage médiatique tunisien. Dans son communiqué, le syndicat adresse ses condoléances les plus sincères à la famille, aux collègues et aux amis de la défunte, priant pour que Dieu lui accorde Sa miséricorde et qu'il apporte patience et réconfort à ses proches.

"Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournons", conclut le SNJT dans son hommage, rappelant l'héritage professionnel et humain de Frida Dahmani.

Paix à son âme.

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