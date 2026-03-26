Tunisie: Campagne 2025/2026 - Le pays exporte 94 000 tonnes de dattes, en hausse de 4,2 %

Selon le bulletin de suivi des exportations de dattes tunisiennes publié jeudi par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI), les quantités exportées durant les cinq premiers mois de la campagne 2025/2026 se sont élevées à 94,1 mille tonnes, contre 90,3 mille tonnes sur la même période l'an dernier, soit une hausse de 4,2 %.

La variété "DEGLET ENNOUR" représente à elle seule 85,2 % du volume total des exportations. En termes de valeur, les recettes générées par ces exportations ont atteint 607,8 millions de dinars, contre 581,8 millions de dinars un an plus tôt, enregistrant ainsi une progression de 4,5 %. Le prix moyen des dattes exportées s'est établi à 6,46 DT/kg, avec un tarif spécifique de 7,15 DT/kg pour la DEGLET ENNOUR, soit une légère hausse de 0,2 % par rapport à la campagne précédente.

En termes de destinations, l'Union européenne concentre 44,2 % des exportations, suivie par l'Afrique (23,3 %) et l'Asie (22,5 %). Le Maroc demeure le principal importateur, avec 17,1 % du volume, suivi de l'Italie (11,9 %) et de l'Allemagne (9,7 %).

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Les dattes biologiques ont également enregistré une forte croissance, avec 4 716 tonnes exportées, pour une valeur d'environ 48,6 millions de dinars, soit une augmentation de 26,1 % en volume et 38,9 % en valeur par rapport à la même période de la campagne précédente. Néanmoins, la part des dattes biologiques dans le volume total des exportations reste limitée à 5 %.

Le prix moyen des dattes biologiques s'établit à 10,31 DT/kg, variant selon le type : 9,13 DT/kg pour les dattes biologiques standards, 10,90 DT/kg pour les produits dérivés et 4,53 DT/kg pour les dattes industrielles. L'Allemagne reste le premier marché pour ces dattes bio (35 % du volume exporté), suivie par les Pays-Bas (13 %) et la France (9 %).

Ces chiffres confirment la dynamique positive du secteur des dattes tunisiennes, avec un potentiel croissant pour les dattes biologiques et un renforcement de la présence tunisienne sur les marchés internationaux.