Tunisie: Facturation électronique - Un choix stratégique irréversible pour le pays

La Directrice générale des technologies de l'information au ministère des Technologies de la Communication, Sana Haouari, a affirmé que le projet de facturation électronique s'inscrit dans un processus de réforme global et constitue un choix stratégique irréversible, essentiel pour renforcer la bonne gouvernance et lutter contre l'économie informelle.

Lors d'un séminaire organisé par l'Académie parlementaire de l'Assemblée des représentants du peuple sur ce système, Haouari a précisé que le projet dépasse la simple dimension numérique et représente un élément central de modernisation de l'administration.

Elle a souligné la mise en place d'une flexibilité dans l'application des sanctions, laissant aux acteurs économiques le temps de s'adapter, ainsi qu'une coordination étroite avec le ministère des Finances, via un plan d'action commun pour faciliter l'intégration des entreprises dans le système.

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Parmi les initiatives concrètes, des mécanismes numériques basés sur l'identité électronique permettent la signature électronique, accompagnés de guides explicatifs et d'un centre d'assistance téléphonique pour répondre aux difficultés liées à l'analphabétisme numérique. Une plateforme dédiée aux artisans et petites entreprises est également prévue, tandis qu'un cahier des charges spécifique est en préparation pour les entreprises moyennes et grandes.

Ce séminaire, présidé par Ibrahim Bouderbala, président de l'Assemblée, et en présence de ses vice-présidents et de nombreux experts, visait à renforcer l'échange d'expertises et de propositions législatives sur la numérisation et la réforme administrative.

Les discussions ont insisté sur l'importance d'un déploiement progressif, la protection des données personnelles et l'adaptation du système aux professions spécifiques, telles que le droit, la médecine et l'ingénierie, tout en réduisant les charges techniques et administratives.

Les députés ont rappelé la nécessité d'un texte unifié pour la révision de la Loi de finances 2026, garantissant un équilibre entre numérisation, service aux citoyens, secret professionnel et protection des données, soutenu par des programmes de formation et d'assistance technique pour faciliter la transition vers le nouveau système.