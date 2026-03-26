Afrique de l'Est: COMESA lance une carte interactive pour attirer les investissements au continent orientale et australe

Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) a lancé, jeudi 26 mars 2026, une nouvelle carte des investissements mettant en évidence les principales opportunités d'investissement à travers ses 21 États membres. Cette initiative vise à faciliter les flux d'investissement tant internationaux qu'intrarégionaux, à améliorer l'accès aux opportunités d'investissement pour les communautés d'affaires locales et mondiales, et constitue une étape stratégique vers le renforcement de l'intégration économique régionale et l'attraction d'investissements de haute qualité.

Le lancement a eu lieu en marge de la deuxième édition du Forum d'investissement du COMESA 2026, tenu à Nairobi, sous le patronage de William Ruto, avec la participation des pays memebres dont la Tunisie, selon un communiqué publié jeudi.

Chileshe Kapwepwe, Secrétaire générale du COMESA, a déclaré, à cette occasion, que la carte des investissements reflète les efforts continus de l'organisation pour traduire le potentiel économique considérable de la région en projets concrets soutenant une croissance durable, créant des opportunités d'emploi pour la jeunesse africaine, stimulant le développement économique et améliorant le bien-être des populations du continent.

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Elle a ajouté que la carte des investissements fournit un outil pratique pour renforcer la transparence et offrir aux investisseurs des informations précises et structurées, améliorant ainsi la prise de décision en matière d'investissement, accélérant la coopération économique entre les États membres et renforçant l'environnement d'investissement régional.

La plateforme, a-t-elle dit, facilite également l'accès aux opportunités et met en relation les investisseurs avec les États membres de manière plus efficace.

Chileshe Kapwepwe a souligné que la nouvelle carte organise les opportunités d'investissement en fonction des priorités nationales et des ambitions régionales, en les présentant de manière claire et cohérente, un facteur essentiel dans un contexte de concurrence mondiale pour les investissements.

Elle a indiqué que la carte permet une interaction efficace entre les investisseurs et les États membres, et soutenant les activités économiques transfrontalières.

Elle a en outre précisé que le COMESA se concentrera sur des secteurs clés tels que la fabrication, la transformation agroalimentaire, l'énergie, le transport et l'économie numérique, qui constituent les principaux moteurs de création de valeur, de génération d'emplois et de résilience économique. Elle a insisté, par la même occasion, sur l'importance de développer des cadres juridiques et institutionnels afin de garantir un environnement d'investissement équilibré et attractif, ainsi que de promouvoir la transparence et l'accès à l'information comme éléments fondamentaux pour attirer des investissements à grande échelle.

Par ailleurs, Heba Salama, Directrice générale de l'Agence régionale d'investissement (AIRC) du COMESA, a déclaré que le lancement de la carte interactive des investissements représente une étape stratégique pour renforcer l'intégration régionale et faciliter l'accès aux opportunités d'investissement en Afrique orientale et australe.

La plateforme regroupe 180 opportunités d'investissement validées au niveau national dans sept secteurs prioritaires provenant des États membres, offrant une interface régionale unique et conviviale qui renforce la transparence et démontre la capacité du COMESA à accueillir les investissements.

Heba Salama a ajouté que la carte reflète la vision du COMESA visant à favoriser la coopération entre les États membres et les agences de promotion des investissements, en reliant directement les investisseurs aux opportunités régionales, en soutenant la prise de décision et en encourageant les transactions transfrontalières. Elle a indiqué que la carte envoie un message clair aux investisseurs mondiaux selon lequel le COMESA est ouvert aux affaires, engagé en faveur d'une croissance durable et inclusive, et prêt à soutenir un investissement régional coordonné et efficace.

Avec ses 21 États membres, et un produit intérieur brut de 1 000 milliards de USD, en plus d'un commerce global d'importation/exportation de marchandises d'une valeur de 383 milliards de USD, le COMESA représente un important marché pour le commerce intérieur et extérieur. Les Etats membres sont : Tunisie, Libye, Égypte, Burundi, Comores, Congo (République Démocratique), Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Zambie et Zimbabwe.