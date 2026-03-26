Cameroun: Médecins sans frontières ouvre les débats associatifs terrain 2026 au pays

L'organisation humanitaire internationale Médecins Sans Frontières (MSF) a officiellement lancé ce jeudi matin les Débats Associatifs Terrain (FAD) à l'hôtel Mansel, à Yaoundé. Prévue de 7h30 à 10h00, la cérémonie d'ouverture a réuni responsables et membres de l'organisation autour d'échanges stratégiques sur les défis humanitaires et opérationnels au Cameroun.

Les FAD constituent un rendez-vous annuel organisé par MSF dans les pays où elle intervient. Ils offrent un espace de dialogue aux équipes nationales afin d'analyser les réalités du terrain et de réfléchir collectivement aux enjeux liés aux contextes d'intervention, souvent marqués par des crises sanitaires, des épidémies, des déplacements de populations et un accès limité aux soins.

Un espace de parole pour les équipes

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La cérémonie a été marquée par les interventions d'Aboubakar LAOUALY, coordonnateur logistique, de Fleur PIALOUX, membre du Conseil d'administration, et de Delmas TSAFACK, point focal associatif national. Tous ont souligné l'importance de ces débats comme cadre structuré permettant aux équipes de partager leurs expériences et d'identifier des pistes d'amélioration des interventions humanitaires. Les FAD visent notamment à offrir un espace d'expression aux personnels de terrain, à analyser les problématiques opérationnelles et à renforcer la qualité des actions menées auprès des populations vulnérables.

Deux thématiques majeures en 2026

Pour l'édition 2026, les discussions porteront sur deux axes principaux :

Le témoignage et le positionnement public : une réflexion sur le rôle du témoignage au sein de MSF, sa légitimité et les modalités d'implication des patients et des communautés dans la prise de parole publique.

La gestion des ressources et la destruction des médicaments périmés : un sujet stratégique portant sur la planification des achats, la gestion des stocks et les mécanismes de réduction des pertes.

Ces thématiques traduisent la volonté de l'organisation d'allier efficacité opérationnelle et responsabilité éthique dans ses interventions.

Plus de 40 ans d'engagement au Cameroun

Présente au Cameroun depuis 1984, Médecins Sans Frontières soutient le ministère de la Santé publique dans la réponse aux urgences médicales. L'organisation est intervenue dans 8 des 10 régions du pays, contribuant à renforcer l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables.

En 2025, les équipes de MSF au Cameroun ont réalisé :

1 757 interventions chirurgicales

1 078 admissions aux urgences

24 949 cas de paludisme pris en charge

1 884 consultations en santé mentale

2 269 prises en charge de la malnutrition

48 604 consultations ambulatoires

Ces chiffres illustrent l'ampleur de l'action humanitaire menée sur le terrain dans un contexte sanitaire et sécuritaire complexe.

Une action guidée par des principes humanitaires

Organisation médicale internationale, Médecins Sans Frontières intervient sans distinction de race, de religion ou d'opinion politique. Son action repose sur les principes d'indépendance, de neutralité et d'impartialité, conformément à l'éthique médicale universelle et au droit à l'assistance humanitaire. À travers ces Débats Associatifs Terrain 2026, MSF réaffirme sa volonté de renforcer la réflexion interne, d'améliorer ses pratiques et de consolider son engagement aux côtés des populations en situation de vulnérabilité au Cameroun.