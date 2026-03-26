Ile Maurice: Retards et manque de bus sur la ligne 51

Selon Osman Mahomed, l'introduction prochaine d'un système de GPS dans tous les bus constituera un tournant décisif dans la qualité du service offert aux usagers à travers le pays. Le Fleet Management System, dont l'appel d'offres international est déjà clos, est actuellement au stade de l'évaluation des propositions reçues.

Un comité examinera ces offres avant l'attribution du contrat au soumissionnaire proposant la technologie de positionnement global la plus adaptée aux besoins du transport en commun. C'est ce qui ressort d'une réunion présidée par le ministre, ce jeudi après-midi, au ministère des Transports terrestres, à la demande des trois élus de la circonscription No.1, concernant notamment les problèmes rencontrés sur la ligne 51.

Que ce soit auprès de la National Land Transport Authority (NLTA) ou du ministère, aucune plainte officielle n'a toutefois été enregistrée concernant la ligne 51 (Pointe-aux-Sables/Port-Louis), desservie par le Triolet Bus Service (TBS). Néanmoins, les officiers de la NLTA responsables de cette région continueront d'effectuer des inspections régulières afin de veiller au respect des horaires établis, alors qu'une étude menée par Kugan Parapen fait état d'une détérioration du temps d'attente.

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S'excusant pour son absence en raison d'un autre engagement, Fabrice David a fait parvenir un fichier audio pour exposer les doléances de ses mandants de Pointe-aux-Sables et de La Tour-Koenig. Kugan Parapen, a pour sa part, présenté les résultats d'une enquête menée auprès de 655 habitants sur les difficultés rencontrées aux heures de pointe, notamment le manque d'autobus et les retards par rapport aux horaires établis. Patrick Jean Louis, conseiller de Arianne Navarre Marie, a abondé dans le même sens.

De son côté, Veeraj Nundlall, directeur du TBS, a indiqué que sa compagnie opère désormais 46 bus sur cette ligne, dont quatre récemment mis en service, ce qui a permis de constater une certaine amélioration. Il a toutefois souligné que la congestion routière sur ce trajet spécifique ainsi que la pénurie de main-d'oeuvre demeurent deux facteurs expliquant les retards et l'insuffisance de la flotte pour répondre pleinement à la demande.

M. Nundlall a assuré que le TBS fera de son mieux pour satisfaire ses passagers, que la compagnie dessert depuis 2006. Deux bus supplémentaires sont également envisagés afin de soulager les résidents de La Tour-Koenig, a-t-il ajouté.