Ile Maurice: 154 plants de cannabis découverts grâce à un drone

Les équipes de l'Emergency Response Service (ERS) ont mené, hier, mercredi 25 mars, aux alentours de 13 h, une opération antidrogue sur la route de Bassin-Blanc.

Avant toute intervention au sol, la police a eu recours à un drone afin d'effectuer une reconnaissance aérienne de la zone. C'est depuis les airs que les enquêteurs ont repéré, sur un terrain à l'abandon, une plantation de cannabis disposée en rangées, révélant une culture organisée et délibérée.

Un dispositif de surveillance des lieux a aussitôt été mis en place. Les forces de l'ordre ont patienté dans l'espoir d'interpeller le ou les cultivateurs en flagrant délit. Mais aucun suspect ne s'est présenté sur les lieux. Les policiers sont alors passés à l'action. Au total, 154 plants de cannabis, mesurant entre 50 cm et 150 cm de hauteur, ont été arrachés et placés sous scellés. La valeur totale de la saisie est estimée à Rs 770 000.

L'enquête est toujours en cours. Les autorités n'excluent pas de remonter jusqu'au responsable de cette plantation, dont l'ampleur témoigne d'une activité illicite menée depuis un certain temps.