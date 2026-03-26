Ile Maurice: 154 plants de cannabis découverts grâce à un drone

26 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Les équipes de l'Emergency Response Service (ERS) ont mené, hier, mercredi 25 mars, aux alentours de 13 h, une opération antidrogue sur la route de Bassin-Blanc.

Avant toute intervention au sol, la police a eu recours à un drone afin d'effectuer une reconnaissance aérienne de la zone. C'est depuis les airs que les enquêteurs ont repéré, sur un terrain à l'abandon, une plantation de cannabis disposée en rangées, révélant une culture organisée et délibérée.

Un dispositif de surveillance des lieux a aussitôt été mis en place. Les forces de l'ordre ont patienté dans l'espoir d'interpeller le ou les cultivateurs en flagrant délit. Mais aucun suspect ne s'est présenté sur les lieux. Les policiers sont alors passés à l'action. Au total, 154 plants de cannabis, mesurant entre 50 cm et 150 cm de hauteur, ont été arrachés et placés sous scellés. La valeur totale de la saisie est estimée à Rs 770 000.

L'enquête est toujours en cours. Les autorités n'excluent pas de remonter jusqu'au responsable de cette plantation, dont l'ampleur témoigne d'une activité illicite menée depuis un certain temps.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.