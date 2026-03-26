Afrique de l'Est: Navin Ramgoolam reçoit Pierre Laporte et Ernie Fernandez pour renforcer les liens avec les Seychelles et l'IA

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu aujourd'hui, jeudi 26 mars, Pierre Laporte, ministre des Finances, de la planification économique, du commerce et de l'investissement des Seychelles. Cette rencontre fait suite à la récente visite à Maurice du président seychellois, Patrick Herminie.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la collaboration entre les deux États insulaires dans un contexte international marqué par des tensions au Moyen-Orient. Dans ce cadre, le ministre Laporte a salué Maurice pour son soutien dans l'approvisionnement en huile, notamment à travers la société Moroil, permettant ainsi d'atténuer les pressions actuelles sur leur marché.

Il a également réitéré la volonté des Seychelles de consolider une coopération durable et à long terme avec Maurice, en s'appuyant sur des plateformes régionales telles que la Commission de l'océan Indien (COI), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), afin de maximiser les opportunités économiques communes.

Le Premier ministre a ensuite reçu Ernie Fernandez, ancien vice-président de Microsoft, actuellement consultant et formateur en intelligence artificielle (IA)

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À l'issue de la rencontre, M. Fernandez a salué la qualité des échanges avec le chef du gouvernement, mettant en avant une vision commune quant au potentiel de IA pour transformer des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et la productivité des entreprises, contribuant ainsi à la croissance économique.

Il a également indiqué son intention de poursuivre ses initiatives de formation et de conseil à Maurice, afin d'accompagner les acteurs économiques dans leur transition numérique et l'adoption responsable des technologies d'IA.