Ile Maurice: «Tourist Enterprise License» - Vingt-cinq infractions relevées entre janvier et mars 2026

La Monitoring and Compliance Unit de la Tourism Authority a enregistré 25 infractions entre janvier et mars 2026, principalement pour non-respect des horaires d'ouverture, dépassement des niveaux sonores et dépassement de capacité d'accueil. Plusieurs établissements ont été pris en faute : S.C. Co Ltd (Ébène) exploitait une boîte de nuit sans licence le 14 mars 2026 ; P.B.E. Ltd (Quatre-Bornes) promouvait ses activités de pub sans licence ; B Ltd (Grand-Baie) opérait comme pub/boîte de nuit sans autorisation et a été verbalisée le 22 mars.

Ces informations ont été communiquées par le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, assurant l'intérim au Tourisme, en réponse au député Raviraj Beechook. Les sanctions incluent la fermeture provisoire de P.B.E. Ltd et des demandes de justification adressées aux deux autres opérateurs. La Tourism Authority prévoit d'intensifier les contrôles pour garantir le respect des licences, la sécurité publique et la conformité aux normes.

Des inspections régulières seront menées en collaboration avec la police et les autorités compétentes. Des députés ont souligné que les amendes infligées aux pubs opérant comme boîtes de nuit restent trop faibles par rapport aux revenus générés en une seule soirée. Le ministre par intérim s'est dit ouvert à des discussions pour renforcer le cadre dissuasif.