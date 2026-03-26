Ile Maurice: Gestion de l'eau - Une usine de dessalement prévue pour le Nord

Une usine de dessalement prévue pour le Nord

Le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, a présenté la stratégie nationale de gestion de l'eau en réponse à une question du député Kaviraj Rookny. Face à la sécheresse exceptionnelle qui touche Maurice depuis 2024, un plan Marshall, approuvé en octobre 2025, vise à mobiliser 150 000 m³ d'eau supplémentaires à court et moyen termes. Il repose sur six axes stratégiques.

⚫ Développement des eaux souterraines

Une vingtaine de nouveaux puits doivent être forés sur trois ans. Avant novembre 2025, huit puits avaient déjà été réalisés, injectant 24 800 m³/jour dans le réseau. Le coût total s'élève à Rs30 millions pour les puits et Rs233millions pour les pompes.

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⚫ Expansion des eaux de surface

Le gouvernement mise sur des systèmes de traitement décentralisés utilisant des filtres à pression conteneurisés. Sept unités ont été installées, ajoutant 15 500 m³/jour. Un appel d'offres pour 15 filtres supplémentaires, estimé à Rs310millions, est en cours.

⚫ Développement d'usines de dessalement

Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé le 5 septembre 2025 pour une étude de faisabilité concernant une usine de dessalement de 50 000 m³/jour destinée au Nord. Quatorze candidatures ont été reçues. L'étude, d'une durée de 12 mois, précédera un appel d'offres formel.

⚫ Utilisation de l'eau rejetée par les centrales hydroélectriques

Le ministère prévoit de prélever 4000 m³/jour du barrage de Sans-Souci. Le projet, d'un coût de Rs 40 millions, doit s'étendre sur cinq mois.

⚫ Réutilisation des eaux usées traitées

Les eaux usées traitées pourraient être utilisées pour l'irrigation de la canne à sucre. L'Association des usagers de l'eau du canal Magenta propose d'utiliser 30 000 m³ d'eaux usées. Des discussions sont en cours pour concrétiser cette initiative.

⚫ Mini-barrages et gestion des eaux pluviales

Des études sont en cours pour construire des mini-barrages et des déversoirs de dérivation, dont un premier projet visant à détourner la rivière Eau Bleue vers le réservoir de Midlands. Par ailleurs, un prêt de Rs2,9milliards permettra de remplacer 114km de canalisations dans 13régions. La préqualification a débuté en janvier 2026, la phase 2 est prévue pour juillet 2026, et les travaux devraient s'achever en janvier 2030.

Le ministre a souligné que la vétusté du réseau - certaines canalisations ayant 50 à 60 ans - complique la gestion de la pression. Une pression trop forte endommage les infrastructures, tandis qu'une pression insuffisante empêche l'approvisionnement des zones en hauteur. Le projet de dessalement est présenté comme une solution clé pour répondre à la demande croissante dans le Nord, tant pour les ménages que pour l'agriculture.