Congo-Kinshasa: Violences et menaces contre les journalistes en hausse dans l'est, alerte Reporters sans frontières

26 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Les violences et les pressions contre les journalistes ont augmenté depuis l'intensification du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), alerte l'ONG Reporters sans frontières (RSF) dans un rapport publié ce 26 mars 2026.

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) publie un rapport sur les conditions de travail des journalistes dans la région des Grands Lacs. Intitulé « Dans la peau d'un journaliste des Grands Lacs », il est présenté comme une immersion dans le quotidien des reporters dans une zone marquée par l'instabilité, devenue « un terrain particulièrement hostile ». Un rapport présenté ce jeudi 26 mars par RSF à Kinshasa en RDC, car le pays tient une place importante dans ce document.

Le rapport décrit en effet un environnement global très dégradé avec la RDC comme épicentre des difficultés sécuritaires, en raison des conflits qui menacent à l'est du pays. Dans cette région, c'est le pays qui a enregistré ces dernières années le plus de journalistes tués dans l'exercice de leur fonction : cinq depuis 2021, quatre uniquement dans les provinces de l'est. Sur les 500 journalistes arrêtés dans la région des Grands Lacs ces dix dernières années, la moitié l'ont été au Congo.

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Entre l'enclume et le marteau

Concernant les menaces, les radios communautaires sont en première ligne, régulièrement « pillées, détruites, par les parties au conflit », selon le rapport. Les journalistes sont pris en étau entre les violences, les pressions politiques. Et Jeanne Largarde, la rédactrice du rapport, d'insister : les reporters sont pris entre « l'enclume du M23 et le marteau des FARDC », les militaires congolais.

Plusieurs journalistes ont ainsi été contraints au déplacement ou à l'exil en raison de ces menaces, avec des départs pour Kinshasa, la capitale, voire même dans des pays voisins. Certains abandonnent même leur métier, explique RSF.

Tout cela s'ajoute à la fragilité économique des journalistes décrite dans le rapport avec des conditions financières précaires, ce qui les oblige à cumuler plusieurs activités. Enfin, RSF souligne aussi la bataille informationnelle avec un contrôle et des pressions sur les médias pour imposer un narratif du conflit.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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