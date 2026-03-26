Maroc: Les allégations d'un journal britannique au sujet de l'interpellation d'un ressortissant britannique sont dénuées de tout fondement

Les allégations publiées par le site électronique du journal britannique "Daily mail" concernant l'interpellation d'un ressortissant britannique sont fausses et dénuées de tout fondement, a indiqué la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Dans une mise au point, la DGSN précise avoir pris note d'un article publié lundi soir par le site électronique du "Daily mail", contenant plusieurs informations imprécises et des allégations fallacieuses au sujet des conditions et des circonstances d'une enquête concernant un ressortissant britannique lors de son séjour au Maroc.

Parmi les informations erronées figurant dans cet article, qui a cité la mère du mis en cause, la DGSN a mentionné "l'interpellation de ce ressortissant britannique par la police sur fond d'une présumée opération de distribution d'aides alimentaires au profit d'enfants" et le fait que l'individu a été placé en détention et privé de communiquer avec les membres de sa famille".

Partant de son souci d'interagir avec sérieux suite à ces allégations et d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale, la DGSN affirme que toutes les allégations publiées concernant l'interpellation dudit ressortissant britannique et sa détention sont inexactes et dénuées de tout fondement.

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La DGSN dément également, de manière catégorique, tout ce qui a été véhiculé concernant les motifs de l'enquête menée à l'encontre de l'intéressé, prétendant qu'il menait une oeuvre caritative consistant à distribuer des aides au profit de personnes nécessiteuses, soulignant que l'enquête diligentée est justifiée par les faits qui lui sont reprochés et qui constituent un acte incriminé par la loi marocaine, à savoir filmer et diffuser des photos de personnes sans leur consentement, dont des mineurs jouissant d'une protection juridique stricte de leurs données personnelles.

En application des instructions du parquet compétent, le mis en cause a été soumis à l'enquête judiciaire, sans qu'il ne fasse l'objet d'une garde à vue, avant qu'il ne soit déféré devant la justice en état de liberté, fait savoir la même source, ajoutant que des dates concernant son procès ont été fixées selon la législation marocaine.

Les éléments de la brigade de la police touristique relevant de la préfecture de police de Marrakech avaient interpellé l'intéressé, suite à des dénonciations de citoyens, alors qu'il enregistrait et diffusait des contenus digitaux à la place historique Jamaa El Fna. Le ressortissant britannique filmait des personnes en situation de précarité, en majorité des mineurs, sans leur consentement ou l'autorisation de leurs tuteurs, sous prétexte de distribution d'aides en nature.

Après avoir été informé de l'interpellation, le parquet compétent a donné ses instructions afin de le soumettre à l'enquête judiciaire et de mettre son téléphone à la disposition du laboratoire d'analyse des traces numériques afin d'extraire son contenu numérique à caractère criminel, tout en lui accordant toutes les garanties juridiques durant la période de l'enquête.