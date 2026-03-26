Maroc: Chakib Benmoussa présente les principales mutations démographiques du Royaume

Le Haut-Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa, a présenté, mardi à Rabat, les principales mutations démographiques du Royaume, lors d'une conférence organisée par le Rotary Club Rabat Excellence en partenariat avec les clubs rotariens de Rabat et de Salé.

Ainsi, M. Benmoussa a mis en lumière les tendances démographiques actuelles et futures du Maroc, indiquant que le taux d'urbanisation, estimé à 62,8% en 2024, devrait atteindre près de 69,2% en 2040.

S'agissant de la répartition de la population par milieu de résidence, il a relevé une progression soutenue de la population urbaine, passée de 16,5 millions en 2004 à 23,1 millions en 2024, et attendue à 28 millions à l'horizon 2040. A l'inverse, la population rurale amorce un recul, évoluant de 13,4 millions en 2004 et 2014 à 13,7 millions en 2024, avant de s'établir à 12,5 millions en 2040.

Le Haut-Commissaire au Plan a également fait savoir que le nombre de ménages atteindrait près de 12,3 millions en 2040, contre 9,3 millions en 2024 (+32,5%), parallèlement à une réduction de leur taille moyenne de 3,9 à 3,3 personnes.

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Parallèlement, M. Benmoussa a souligné les disparités régionales de la croissance démographique au Maroc, soulevant que cinq régions, à savoir "Casablanca-Settat" (20,3% du poids démographique national), "Rabat-Salé-Kénitra" (13,5%), "Marrakech-Safi" (13,4%), "Fès-Meknès" (12,5%) et "Tanger-Tétouan-Al Hoceïma" (10,5%), conservent leur statut de régions les plus peuplées depuis 2014 et concentrent, à elles seules, 86,2% de l'accroissement global de la population entre 2014 et 2024.

Abordant la structure par âge de la population, il a mis en évidence un vieillissement accéléré au Maroc, relevant que la part des personnes âgées de 60 ans et plus est passée de 7,2% en 1960 à 9,4% en 2014, puis à 13,8% en 2024, et devrait atteindre 19,5% en 2040 et 22,9% en 2050.

Le Haut-Commissaire au Plan s'est également penché sur la situation des jeunes âgés de 15 à 29 ans, indiquant que cette tranche d'âge compte en 2024 près de 8,1 millions de personnes, soit 22,25% de la population totale et près de 37% de la population en âge de travailler (15-59 ans).

Il a, en outre, précisé que le poids démographique des jeunes a reculé de 26,3% à 22,25% entre 2014 et 2024, soit une baisse d'environ 4 points, ajoutant que 73% d'entre eux sont concentrés dans cinq régions.

Sur le plan de l'activité, M. Benmoussa a noté que 42,6% des jeunes de 15 à 29 ans sont encore élèves ou étudiants (un taux impacté par l'abandon précoce des études) tandis que 24,2% sont actifs occupés et 11,1% au chômage.

Evoquant le profil démographique et social des personnes âgées, M. Benmoussa a souligné que l'état matrimonial constitue un déterminant clé de leur situation socio-économique, de leurs modes de vie et de leur bien-être, relevant des disparités marquées selon le genre : 90% des hommes âgés sont mariés, contre 52% des femmes, dont 38% sont veuves.

Selon M. Benmoussa, les modes de vie des personnes âgées restent majoritairement familiaux, 42% vivant dans des ménages multigénérationnels, 43% en couple, tandis que 9% résident seuls.

Pour sa part, la présidente du Rotary Club Rabat Excellence, Najat Lachhab, a précisé que cette rencontre revêt un caractère fédérateur en réunissant, dans un format interclubs, quatre entités rotariennes de la région de la capitale, illustrant ainsi la volonté commune de renforcer la coopération, de promouvoir le dialogue et de consolider les valeurs de service et d'engagement citoyen portées par le mouvement rotarien.

De son côté, le président du Rotary Club Rabat Doyen, Mustapha El Omari, a noté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités menées conjointement par les clubs Rotary de Rabat-Salé, mettant en exergue la volonté des différentes entités rotariennes de renforcer la coopération et de promouvoir le dialogue autour de thématiques d'intérêt national.

Et de poursuivre que cette conférence constitue une occasion pour débattre des grandes transformations démographiques que connaît le Maroc, de leurs impacts et répercussions, ainsi que des meilleurs moyens d'anticiper ces évolutions afin d'accompagner efficacement les mutations sociales et économiques du pays.

Organisée dans le cadre du programme d'activités des clubs Rotary de la région de Rabat-Salé pour l'année rotarienne 2025-2026, cette conférence témoigne de l'engagement du mouvement rotarien à s'inscrire dans les grands débats de société et à contribuer à une meilleure compréhension des mutations démographiques du Royaume.