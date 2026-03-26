Maroc: Le concert du retour de BTS vu par 18,4 millions de personnes

Quelque 18,4 millions de personnes ont visionné à travers le monde le concert donné samedi à Séoul par les superstars de la K-pop BTS pour leur retour sur scène, a annoncé Netflix mercredi.

L'audience de l'événement organisé samedi soir dans la capitale sud-coréenne prouve que "l'influence du groupe n'a fait que se renforcer" pendant leur pause, a indiqué le géant américain du streaming dans un communiqué.

Le boys band s'est retrouvé sur scène au grand complet pour la première fois après une pause de près de quatre années pour cause de service militaire obligatoire de ses sept membres.

La retransmission en direct depuis la place Gwanghwamun, devant le palais historique de Gyeongbokgung, s'est classée dans le Top 10 hebdomadaire de Netflix dans 80 pays et a décroché la première place dans 24 pays, a-t-il précisé.

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Il s'agissait pour Netflix de la première manifestation retransmise en direct depuis la Corée du Sud, ainsi que de sa première diffusion en direct d'un concert à l'échelle mondiale.

Au cours du concert, BTS a interprété "Body to Body", un titre de leur nouvel album intégrant un extrait de la chanson folklorique coréenne "Arirang", qui a donné son nom au disque.

Cette chanson traditionnelle évoquant la nostalgie et la séparation est souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée du Sud.

L'événement a attiré plus de 100.000 fans dans le centre de Séoul, a déclaré Hybe, le label du groupe.

Ce chiffre est nettement en deçà des 260.000 personnes attendues par la police locale en amont.

Selon le système de suivi des foules de la municipalité de Séoul, entre 40.000 et 50.000 personnes se trouvaient sur le site du concert ce soir-là, a indiqué un responsable.

Les chiffres varient car le système de comptage de foule de Séoul repose en grande partie sur les connexions aux antennes relais du réseau mobile et ne capte pas les signaux émis par les visiteurs étrangers, ont expliqué des médias locaux.

Les fans ont agité une mer de bâtons lumineux et chantaient en choeur les tubes du boys band, tandis que des écrans géants installés un peu partout sur le site permettaient à la foule de suivre le concert.

La sécurité était maximale pour le concert, avec quelque 15.000 policiers et agents de sécurité mobilisés, des barrières le long des routes et plusieurs sites fermés.

Le dernier album du groupe, "Arirang", sorti vendredi, est présenté comme le reflet de l'identité coréenne de ce groupe en pleine maturité. Il s'est vendu à presque quatre millions d'exemplaires dès le premier jour, selon Hybe.

Le label du groupe, citant la plateforme de streaming Spotify, a indiqué que "Swim", le titre phare de l'album, s'était classé en tête du classement "Daily Top Songs Global" - le palmarès quotidien des 200 chansons les plus écoutées en streaming dans le monde entier sur la plateforme - pendant trois jours consécutifs, du 20 au 22 mars.

Le titre "Body to Body" occupait quant à lui la deuxième place au cours de la même période.

Les superstars de la K-pop vont désormais embarquer pour une tournée mondiale qui débutera le 9 avril à Goyang, dans la banlieue de Séoul. Avec au moins 82 dates dans 34 villes, ils passeront en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe, dont deux soirs à Paris en juillet.