Maroc: Une ode à la beauté du monde et aux échanges humains et culturels

L'exposition collective internationale "Let's Play - Réenchanter le monde", abritée par le Musée national de la photographie de Rabat, reflète la volonté de dépasser les difficultés à travers des expériences photographiques qui suscitent la joie et les échanges humains et culturels.

Organisée dans le cadre de la Bienalsur (Biennale internationale d'art contemporain du Sud), cette exposition (24 mars au 24 août) retrace la vitalité dans différentes villes à travers le monde et des expériences tendant vers la fantaisie et le symbolisme.

L'exposition, qui réunit photographies et vidéos, rassemble des artistes venus du Maroc, d'Argentine, du Brésil, d'Espagne et des Pays-Bas. Elle marque le deuxième volet d'une collaboration déjà initiée avec le musée en 2023.

A cette occasion, le public est invité à "renouer avec une relation plus authentique à la réalité, à l'imaginaire et à l'émerveillement", relève la Fondation national des musées (FNM), qui présente cette exposition comme un nouveau chapitre du projet "Let's Play", un parcours international ayant déjà fait étape dans plusieurs villes du réseau (Biennale du Sud), notamment à Buenos Aires, Riyad et Madrid.

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Dans une déclaration à la MAP, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a indiqué vouloir "redonner au monde sa magie" à travers cette exposition, expliquant que l'arrivée de la Bienalsur à Rabat consacre l'ouverture du Maroc et de la photographie marocaine sur le monde.

Aussi, il a mis en avant la pluralité des regards qui se dégage des clichés photographiques documentant des scènes, des situations et des expressions humaines issues de différents pays.

Pour sa part, la coordinatrice de Bienalsur, Juana Carranza Vélez, a relevé que ce projet apporte une nouvelle lecture sur une actualité sensible, affirmant qu'il est essentiel de trouver de nouvelles approches à même d'enrichir cette expérience artistique.

De son côté, le directeur du Musée national de la photographie, Soufiane Er-Rahoui, a fait savoir que le parcours de cette exposition a été conçu comme un dialogue artistique regroupant différents artistes.

Au fil de cette exposition, six artistes marocains, à savoir Amine Oulmakki, Abdelhamid Belahmidi, Mouna Karimi, Laila Hida, Seif Kousmate et Déborah Benzaken, croisent leurs regards avec Marcelino Melo (Brésil), Aimée Zito Lema (Pays-Bas, Argentine), Jordi Colomer (Espagne), Gabriela Bettini et Marcos López (Espagne, Argentine), dans le cadre d'une exposition dont la curation est assurée par Soufiane Er-Rahoui, directeur du Musée national de la photographie, et Diana Wechsler, d'Argentine.

A travers leurs démarches artistiques, les créateurs convoquent la puissance de l'imagination, la force des rêves et l'aspect ludique pour interroger la condition humaine.

Bouillon de culture

Film

Le film "Rue Malaga" de Maryam Touzani représentera le cinéma marocain à la 16e édition du Festival du cinéma arabe de Malmö, en Suède (10-16 avril), alors que la critique Jihane Bougrine fera partie du jury.

"Rue Malaga" concourt dans la sélection officielle des longs métrages de fiction aux côtés de 10 autres films. La programmation de cette édition comprend au total 39 films, dont 22 longs métrages et 17 courts métrages, issus de 14 pays arabes.

Ces productions seront en lice dans les catégories "longs métrages de fiction", "longs métrages documentaires" et "courts métrages". S'y ajoutent deux films dans la section "Nuits arabes", un film en projection spéciale, deux destinés aux écoles, cinq dans le programme "Swedish Voices" outre un film dans la section "cinéma familial".

Jihane Bougrine représentera le Maroc dans le jury des longs métrages de fiction, qui comprend également le réalisateur égyptien Yousry Nasrallah, l'actrice tunisienne Aïcha Ben Ahmed, le producteur saoudien Ayman Jamal et l'acteur algérien Hassan Kachach.

Scénario

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) organise, du 1er au 05 juin à Rabat, une session de formation en écriture de scénarios en langue amazighe, encadrée par le réalisateur, scénariste et nouvelliste Hicham Lasri.

Les participants devront remplir nombre de conditions, notamment une expérience dans l'écriture de scénarios et avoir un projet de préparation d'un projet de scénario en cours, indique un communiqué de l'Institut.

Le dossier de candidature doit comprendre une demande adressée au recteur de l'IRCAM, un curriculum vitae, une photocopie de la carte d'identité nationale, une lettre de motivation et un résumé du projet de scénario. L'Institut désignera une commission de sélection qui examinera les dossiers et annoncera les noms des candidats retenus.

Les dossiers doivent être déposés au bureau d'ordre de l'IRCAM ou envoyés par voie postale au recteur avant le 30 avril.