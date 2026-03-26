Maroc: Alejandro Camaño - Un départ de Hakimi du PSG n'est pas d'actualité

Un éventuel départ du latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, "n'est pas d'actualité", a indiqué son agent Alejandro Camaño, affirmant que son objectif est de "remporter une nouvelle Ligue des champions".

"Il reste encore trois ans de contrat avec le club parisien et, pour le moment, il ne pense qu'au PSG où il est très heureux", a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

Tout en assurant que le capitaine des Lions de l'Atlas reste "très content de son entraîneur, de ses coéquipiers et se sent bien dans le pays", Camaño a écarté l'idée d'un retour de Hakimi au Real Madrid où il a entamé sa carrière professionnelle.

"Avec les Parisiens, il souhaite gagner la Ligue des champions pour la deuxième fois et mener l'équipe le plus loin possible", a renchéri l'agent.

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L'international marocain, qui a disputé en octobre 2017 son premier match avec le club de la capitale espagnole, compte à son actif 17 matchs durant sa première saison ainsi que deux titres : une Coupe du monde des clubs et une Ligue des champions.

Il a été par la suite prêté pendant deux ans au Borussia Dortmund (2018-2020) où il s'est illustré et a garni son palmarès d'une Supercoupe d'Allemagne en 2019, avant de rejoindre le PSG en 2021.

L'an dernier, Hakimi a été l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe et un des artisans de la saison, ponctuée notamment par une victoire en Ligue des Champions face à son ancien club de l'Inter Milan.