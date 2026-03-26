Maroc: Le Rendez-vous de Casablanca de l'assurance revient pour une 12ème édition

26 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fédération marocaine de l'assurance (FMA) organise, les 15 et 16 avril 2026, la 12ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance, placée sous le thème : «Nouveaux services et couvertures : l'assurance à la conquête de nouveaux territoires».

Cette édition mettra à l'honneur le Sultanat d'Oman et proposera un programme riche pour débattre des évolutions et des perspectives du secteur de l'assurance dans un contexte marqué par l'émergence de nouveaux risques, les transformations technologiques et les attentes croissantes des assurés.

Durant une journée et demie, des leaders et experts de renommée nationale, régionale et internationale discuteront autour de la thématique principale et des enjeux qui en découlent, à travers des sessions plénières, des keynotes et des panels.

Une journée et demie pour approfondir les réflexions sur l'avenir de l'assurance et les transformations qui en redessinent les contours. Développement de nouvelles couvertures, évolution des services répondant à de nouveaux besoins et élargissement de la couverture seront au coeur des débats.

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Les échanges permettront également d'aborder la contribution de notre secteur à renforcer la résilience de nos économies et de nos sociétés face à l'émergence de nouveaux risques, en particulier climatiques, cyber, ainsi que ceux liés au vieillissement de la population. La régulation sera également à l'honneur pour voir comment elle peut accompagner et stimuler ces évolutions.

Au-delà de l'échange scientifique, cette édition se veut également un espace de présentation des dernières innovations et de cas d'usage concrets.

Le Rendez-vous de Casablanca de l'assurance constitue ainsi un moment privilégié de rencontres et d'échanges pour les acteurs du secteur, offrant des opportunités uniques de réseautage, de découverte d'initiatives inspirantes et de développement de partenariats stratégiques.

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