Maroc: Le pays déterminé à consolider son partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire

26 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le Maroc est déterminé à renforcer davantage son partenariat stratégique et exemplaire avec la Côte d'Ivoire, a souligné mardi à Abidjan le secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira.

"Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le Maroc oeuvre à développer un partenariat gagnant-gagnant durable avec la Côte d'Ivoire, au service des deux peuples frères", a déclaré à la MAP M. Hejira, au terme de ses entretiens avec le ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso.

M. Hejira, accompagné notamment de M. Abdechakour Guenbour, chef de mission adjoint à l'ambassade du Maroc à Abidjan, a mis en avant le potentiel des deux marchés et la complémentarité de leurs économies, soulignant les opportunités à saisir pour renforcer ce partenariat.

Il a également invité la partie ivoirienne à actualiser le cadre juridique bilatéral, afin d'offrir aux opérateurs économiques des avantages complémentaires à ceux prévus dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

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Au terme de ces entretiens, les deux parties ont convenu de lancer plusieurs actions concrètes, dont l'organisation d'un forum d'affaires en juin prochain à Casablanca, la poursuite des travaux du Groupe d'impulsion économique (GIE), ainsi que l'organisation d'un salon biennal dédié à la promotion des produits ivoiriens, dont la première édition est prévue à Fès.

Lors de cette visite, M. Hejira était accompagné d'une délégation comprenant notamment des représentants des Chambres de commerce et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

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