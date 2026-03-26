Maroc: Le pays s'affirme comme un carrefour stratégique du commerce maritime

Le Maroc s'affirme comme un carrefour stratégique du commerce maritime, en capitalisant sur sa position géographique privilégiée au niveau du détroit de Gibraltar, l'un des principaux axes du trafic maritime mondial, souligne le magazine espagnol « A en Verde ».

Porté par une vision intégrée de développement logistique, le Royaume consolide son rôle de plateforme régionale grâce à des investissements structurants dans ses infrastructures portuaires, notamment le complexe Tanger Med, devenu le premier port d'Afrique en termes de trafic de conteneurs, écrit la publication.

Dans une analyse consacrée à la dynamique portuaire dans le détroit, le magazine met en lumière les facteurs à l'origine de la montée en puissance du Maroc comme hub maritime international, relevant que le développement de projets d'envergure, à l'image de Nador West Med, vise à renforcer les capacités nationales et à capter une part croissante des échanges commerciaux, rapporte la MAP.

Le magazine cite, à cet égard, la modernisation des infrastructures portuaires marocaines, conçues comme des plateformes hautement automatisées, permettant d'optimiser les chaînes logistiques et d'assurer un traitement rapide et efficace des flux de marchandises.

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Le Maroc bénéficie également d'un environnement attractif pour les opérateurs internationaux, favorisant le redéploiement de flux maritimes vers ses ports, situés à proximité immédiate du marché européen, poursuit la même source.

Par ailleurs, la publication met en avant la stratégie de diversification du Royaume, intégrant des composantes industrielles et énergétiques, notamment dans le domaine du gaz naturel liquéfié, renforçant ainsi son positionnement dans les nouvelles chaînes de valeur mondiales.

Soutenue par une diplomatie proactive et des initiatives à dimension continentale, cette dynamique conforte la position du Maroc en tant qu'acteur central de la logistique mondiale et carrefour des échanges intercontinentaux, conclut « A en Verde ».