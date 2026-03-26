Afrique: Maroc-Italie - Un modèle avancé de coopération entre le continent et l'Europe

La coopération entre l'Italie et le Maroc constitue un modèle avancé d'intégration entre l'Europe et l'Afrique, fondé sur un partenariat stratégique générateur de stabilité, de développement et d'opportunités partagées, a affirmé, mardi à Rabat, la députée italienne Nikkei Gruppioni.

"Les relations entre l'Italie et le Maroc reposent sur des bases historiques solides, enrichies au fil du temps sur les plans économique, culturel et politique", a souligné Mme Gruppioni, qui intervenait lors du 2e Sommet économique Maroc-Italie.

Elle a, dans ce cadre, mis en avant la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ayant permis au Maroc de se positionner comme un hub régional compétitif, alliant croissance économique, innovation et durabilité.

La députée italienne a également salué les réformes engagées ces dernières années, notamment en matière de Charte de l'investissement, qui ont renforcé la transparence et encouragé les flux d'investissements.

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Abordant les perspectives de coopération sectorielle, Mme Gruppioni a cité plusieurs domaines clés, notamment l'énergie, où le Maroc constitue un partenaire stratégique pour l'Europe dans le développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Elle a relevé, à cet égard, la capacité de l'Italie à apporter son savoir-faire industriel et technologique, rapporte la MAP.

Elle a également évoqué le potentiel de l'agro-industrie, susceptible de bénéficier d'un transfert de technologies et d'une optimisation des chaînes de production.

Dans ce sens, Mme Gruppioni a estimé que ce sommet s'impose comme une plateforme stratégique de dialogue politico-économique et industriel entre les deux pays, dépassant le simple cadre d'échange pour devenir un véritable outil opérationnel de renforcement des relations bilatérales, dans une perspective de croissance durable.

De son côté, le membre du comité scientifique du ministère italien du Tourisme, Francesco Palmigiani, a souligné que le tourisme constitue une véritable infrastructure de développement et un levier essentiel pour renforcer la coopération entre les deux pays.

"La coopération touristique entre l'Italie et le Maroc contribue à renforcer le dialogue entre les sociétés, à encourager la mobilité des compétences et à créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les jeunes", a-t-il indiqué, qualifiant le Maroc de destination touristique majeure, riche de son patrimoine culturel, de sa diversité et de son dynamisme économique.

A cette occasion, M. Palmigiani a salué les transformations engagées par le Maroc ces dernières années, citant notamment la nouvelle Charte de l'investissement, les zones d'accélération industrielle ainsi que les stratégies nationales en matière de transition énergétique et de développement des infrastructures à l'horizon 2035, qu'il a qualifiées de signaux d'un modèle de croissance fondé sur l'innovation, l'ouverture et la durabilité.

Il a, à ce titre, exprimé l'intérêt de l'Italie pour cette dynamique, affirmant la volonté de son pays de se positionner comme un partenaire fiable et actif dans ce processus.

Le responsable italien a également mis en avant la complémentarité entre les deux économies, soulignant que l'Italie dispose d'un savoir-faire reconnu en matière d'innovation technologique et d'expertise industrielle, tandis que le Maroc s'impose comme une plateforme stratégique reliant l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen.

Selon lui, cette complémentarité est de nature à réactiver le rôle historique du bassin méditerranéen en tant qu'espace d'échanges et de coopération.

Organisé par la Chambre de commerce marocaine en Italie (CCMI), en partenariat avec la Chambre de commerce italienne au Maroc, sous le thème "Synergies industrielles et nouvelles opportunités de croissance conjointe", ce sommet s'inscrit dans une dynamique de rapprochement soutenu entre les deux pays, visant à transformer les liens historiques en partenariats industriels concrets, notamment dans les secteurs de pointe.