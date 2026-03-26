Maroc: Lancement à Paris de l'initiative 'FIFA Boots for all' pour encourager les enfants à jouer au football

26 Mars 2026
Libération (Casablanca)

La Fédération internationale de football (FIFA) vient de lancer à Paris son initiative "FIFA Boots for all", destinée à fournir gratuitement des chaussures de football aux enfants défavorisés du monde entier.

"L'initiative est très importante pour nous (...). Les crampons restent l'élément le plus cher de l'équipement (nécessaire pour jouer au football) et de nombreux enfants dans de nombreuses régions du monde n'ont pas les moyens de s'en procurer", a déclaré à cette occasion le président de la FIFA, Gianni Infantino, accompagné de légendes du ballon rond mondial pour distribuer des paires de crampons à des enfants de la banlieue parisienne.

"A la FIFA, nous pensions que notre mission devait aussi être d'offrir à ces enfants la possibilité de jouer au football, non seulement sur de beaux terrains, mais aussi avec de beaux crampons", a-t-il affirmé lors de la cérémonie de lancement de "FIFA Boots for all", marquant également l'inauguration d'un mini-terrain temporaire de la FIFA Arena à Paris.

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Dans le cadre de la phase pilote de ce projet, 20.000 paires de crampons, adaptées à l'entraînement, à la compétition et aux loisirs, ont été acquises par la FIFA et seront distribuées à des jeunes filles et garçons dans 10 à 15 pays, avec une priorité aux régions où les besoins sont les plus importants, notamment en Afrique, Asie, Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes et Océanie.

"Nous commençons dans une phase pilote avec 20.000 paires distribuées. Si les résultats sont concluants, nous envisageons de produire beaucoup plus de paires" pour atteindre des centaines de milliers de bénéficiaires dans le monde entier, a précisé M. Infantino.

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