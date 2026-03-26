Cote d'Ivoire: Migration - Le 2e rapport national sur le Pacte mondial validé à Abidjan

Le ministère du Plan et du Développement, à travers l'Office national de la population (Onp), en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), a organisé, le mercredi 25 mars 2026, à Abidjan, un atelier d'examen et de validation technique du rapport national de mise en oeuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Pmm), également appelé Pacte de Marrakech sur les migrations.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des consultations nationales tenues le 12 mars 2026, qui ont permis d'harmoniser les compréhensions autour du Pmm, d'identifier les progrès enregistrés, les bonnes pratiques ainsi que les défis persistants.

Ces travaux ont servi de base à l'élaboration de la deuxième édition du rapport national de mise en oeuvre du Pacte de Marrakech sur les migrations.

L'atelier a mobilisé l'ensemble des parties prenantes aux questions migratoires, offrant un cadre d'échanges pour présenter les principaux résultats du rapport, recueillir les observations et améliorer la qualité du document avant sa validation.

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Parmi les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Pmm, il convient de relever que le cadre institutionnel a été renforcé avec la désignation de l'Onp comme structure chargée d'assurer le suivi des dynamiques migratoires, conformément au décret n° 2023-563 du 7 juin 2023.

L'Onp était représenté à cette rencontre par le Dr Issouf Kouakou, chef du département des politiques, des programmes et de la formation. Joseph Dück, chargé de programme de l'Oim, s'est exprimé au nom de l'organisation.

Sur le plan de la collecte des données, on note la réalisation de la deuxième édition de l'Enquête nationale sur la migration (Emi 2025), dont les analyses constituent un outil essentiel pour orienter les politiques publiques intégrant la dimension migratoire.

Au niveau juridique, la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs à la protection des migrants et a adopté des mesures facilitant leur accès aux services sociaux de base.

En matière de gestion des crises, le pays s'est doté d'un mécanisme de coordination placé sous l'autorité du Conseil national de sécurité (Cns). Ce dispositif vise notamment à améliorer la prise en charge des situations d'urgence humanitaire liées aux mouvements migratoires.

Au terme des travaux, le rapport national a été validé par l'ensemble des participants. Ce rapport servira ainsi de cadre stratégique pour soutenir la participation de la Côte d'Ivoire à la deuxième édition du Forum international d'examen des migrations (Femi 2026), prévue du 5 au 8 mai 2026 à New York.

À cette tribune mondiale, le pays entend présenter ses progrès, partager ses expériences et exposer les défis liés à la mise en oeuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Les travaux s'inscrivent dans la dynamique de l'atelier organisé le 12 mars dernier.