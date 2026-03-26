Cote d'Ivoire: Vie des partis politiques - Le Rhdp mobilise ses jeunes cadres pour renforcer son action

Le secrétaire exécutif du Rhdp, Cissé Ibrahim Bacongo, a échangé, le mercredi 25 mars 2026, avec les jeunes cadres du parti, au siège de la formation politique à Cocody. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement de leur intégration et de valorisation de leur contribution à la vie du parti.

Issus de divers horizons professionnels et dotés de compétences reconnues, ces jeunes cadres constituent, selon les responsables du Rhdp, un véritable vivier pour l'avenir de la formation politique au pouvoir. L'objectif de cette initiative est de mieux les préparer à assumer des responsabilités stratégiques au sein du parti.

Entouré des ministres Mamadou Touré et Myss Belmonde Dogo, ainsi que du secrétaire exécutif adjoint Claude Sahi, Cissé Ibrahim Bacongo a exhorté les participants à s'approprier pleinement l'organisation et le fonctionnement des structures du Rhdp. Il les a encouragés à se positionner avec rigueur et responsabilité dans les différents postes où leurs compétences pourront être utiles, tout en cultivant un esprit d'engagement et de discipline.

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Au-delà de leur implication dans la vie interne du parti, les jeunes cadres ont été invités à jouer un rôle actif dans la réflexion stratégique. Ils ont ainsi reçu pour mission d'analyser les grandes problématiques nationales et internationales, afin d'alimenter les orientations du Rhdp.

Cette contribution intellectuelle vise à accompagner efficacement la mise en oeuvre des politiques publiques et à renforcer l'action du parti auprès des populations.

Cette rencontre a permis au Rhdp de réaffirmer sa volonté de faire de sa jeunesse un levier essentiel de son développement et de sa pérennité sur la scène politique ivoirienne.