Cote d'Ivoire: Paix, sécurité, cohésion sociale, développement - Le Pnud et le pays ouvrent un nouvel axe de coopération

La Côte d'Ivoire et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ouvrent un nouveau chapitre de leur coopération. Le 25 mars, au Plateau, les deux partenaires ont signé un protocole d'accord couvrant la période 2026-2030, dans le cadre du Programme de coopération (Cpd).

Paraphé par la représentante résidente du Pnud, Blerta Cela, et le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, cet accord marque une étape majeure dans l'accompagnement du pays vers une croissance inclusive et durable.

Blerta Cela a salué une dynamique alignée sur les priorités nationales. Elle a rappelé que « le nouveau Pnd repose sur six piliers qui sont la paix et la stabilité, l'agriculture durable, l'investissement privé, le capital humain, la transition écologique et la gouvernance ». Pour elle, « ce programme est une promesse que nous devons porter ensemble car chaque action transforme une vie ».

Concrètement, ce partenariat prévoit un appui massif à plusieurs secteurs clés entre autres, le soutien aux entreprises locales, la création de plus de 100 000 emplois, notamment verts et bleus, l'accès accru à l'énergie propre, protection de millions de personnes face aux risques climatiques et restauration des écosystèmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deux axes structurants guideront la mise en œuvre aux dires de la diplomate. Il s'agit de la transformation numérique des services publics et de l'innovation au service d'une croissance résiliente.

Sur le premier point, Blerta Cela ambitionne de « renforcer le contrat social, fondé sur la confiance, la transparence et l'équité », en rapprochant l'administration des citoyens grâce à des services « plus rapides, plus accessibles, plus modernes ».

Sur le volet environnemental, elle a souligné l'importance d'investir dans des solutions locales, notamment les énergies renouvelables et l'agroforesterie, affirmant que « nous nous engageons à soutenir les efforts du pays pour fabriquer des panneaux solaires made in Côte d'Ivoire ».

De son côté, le ministre Souleymane Diarrassouba a exprimé la reconnaissance du gouvernement pour cet appui renouvelé, tout en rappelant les défis persistants. « Malgré ces avancées, des défis persistent, notamment en matière d'accès équitable aux services sociaux de base », a-t-il indiqué, prévenant que ces obstacles pourraient freiner les ambitions nationales et internationales.

Il a toutefois souligné que ce nouveau programme constitue « une étape décisive dans notre engagement commun à améliorer durablement le bien-être des populations », avec une approche « inclusive et participative » visant à consolider les acquis et accélérer les transformations.

À travers cet accord, la Côte d'Ivoire entend maintenir le cap de ses réformes et progresser vers son objectif de développement, en misant sur l'innovation, la résilience climatique et un meilleur accès aux services pour tous.