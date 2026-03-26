Cote d'Ivoire: GSPM/Challenge Laubouet 2026 - La Fondation Elduro Motivation fait le « show » à l'Indénié

La Fondation Elduro Motivation, qui oeuvre pour le bien-être social, le développement humain et la solidarité communautaire en Côte d'Ivoire, a pris d'assaut, ce jeudi 26 mars 2026, la place d'armes du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) de l'Indénié.

Dao Moulaye et son équipe, en partenariat avec le Gspm, ont organisé une séance de fitness qui a mobilisé un peu plus de 200 sapeurs-pompiers militaires à l'occasion du lancement du Challenge Laubouet 2026.

Après un footing de cohésion long de 6 km dans les communes du Plateau et de Cocody, les sportifs se sont retrouvés à 8 heures pour une intense séance de fitness, au cours de laquelle ils ont pratiqué diverses activités, notamment le cardio, le renforcement musculaire, les étirements, la danse et le body combat.

Une séance d'environ 45 minutes d'exercices, guidée par les coachs Fofana Spartacus et Noura, a démontré l'engagement des soldats du feu à se maintenir en forme.

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« Nous sommes certes une organisation qui milite pour le développement humain et la bienfaisance, mais nous sommes avant tout un mouvement sportif. Et partout où il y a des femmes, des hommes ou des enfants, nous sommes présents pour inciter à la pratique d'une activité physique régulière, tout en permettant de se libérer l'esprit et de booster la confiance en soi », a indiqué le président Dao Moulaye, visiblement satisfait du bon déroulement de cette séance.

Il espère convaincre un plus grand nombre de casernes militaires, à l'instar du Gspm, de la Marine, du Gmmg ou encore de la Cadha, de s'orienter vers la pratique de cette discipline afin de maintenir un esprit vif et performant. « C'est l'hôpital qui vient désormais vers le malade », a-t-il expliqué.

Née d'une vision humaniste, la Fondation Elduro Motivation conjugue à la fois action sociale, encadrement des populations et promotion d'un mode de vie sain.

La particularité de la fondation réside dans son approche innovante du sport de masse, qu'elle a su réinventer en développant une logistique mobile lui permettant d'aller directement à la rencontre des populations.