Afrique: Commerce intra-africain - Afreximbank propulse huit startups

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation économique du continent. L'institution a officiellement lancé, le 26 mars 2026 au Caire, la première cohorte de son programme d'accélération dédié aux startups innovantes du commerce numérique africain.

Pendant une semaine, du 23 au 27 mars, huit jeunes entreprises triées sur le volet parmi plus de 1 600 candidatures bénéficient d'un accompagnement intensif au siège de la Banque. Objectif : accélérer leur croissance et renforcer les infrastructures numériques indispensables au développement du commerce intra-africain.

Ces startups, issues de divers horizons du continent et de la diaspora, interviennent dans des secteurs stratégiques tels que les paiements transfrontaliers, la logistique digitale, l'agritech, ou encore les solutions basées sur l'intelligence artificielle. Parmi elles figurent notamment Fincart.io, OnePort 365, Timon, Zowasel, Gebeya, Fluna, Capsa Technologies et Daba Finance.

Au-delà de l'appui technique, Afreximbank prévoit un soutien financier pouvant atteindre 250 000 dollars par projet, assorti de mentorat, d'opportunités d'accès au marché et de partenariats structurants. Une approche globale visant à lever les principaux obstacles à l'expansion des startups africaines.

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Pour Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif de la Banque, ce programme marque un tournant décisif : « Le commerce ne se limite pas aux politiques, il se construit à travers les entreprises et les entrepreneurs. Ces startups posent les bases du commerce africain du XXIe siècle », a-t-il déclaré.

Le programme offre également aux participants un accès privilégié au vaste réseau panafricain d'Afreximbank, incluant gouvernements, institutions financières et partenaires commerciaux. Il facilite aussi leur intégration dans des plateformes majeures comme le système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) ou l'Africa Trade Gateway.

À travers cette initiative, la Banque confirme son rôle de catalyseur de l'innovation et du commerce en Afrique. Elle contribue activement à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en soutenant des solutions capables de connecter les marchés et de fluidifier les échanges.

Déjà, les performances des startups sélectionnées témoignent de leur potentiel : plus de 50 millions de dollars de transactions facilités par Fluna, plus de 70 milliards de nairas traités par Capsa, ou encore des milliers de coopératives agricoles connectées par Zowasel.

En misant sur ces champions émergents, Afreximbank entend accélérer l'intégration économique du continent et faire du numérique un levier puissant de croissance et de souveraineté commerciale.