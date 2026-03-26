Burkina Faso: La Météo prévoit des orages accompagnés parfois de pluies, les 26 et 27 mars

26 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Selon Météo Burkina à travers sa page Facebook, la soirée de ce jeudi sera marquée par une remontée de vents humides de mousson sur la majeure partie du territoire. Conséquences, des orages accompagnés parfois de pluies, sont attendus sur la majeure partie du pays à partir de cette soirée jusqu'à la matinée de demain.

Cependant, l'air sera dégradé par la poussière en suspension dans les localités du Nord-ouest, avec toutefois une amélioration progressive à partir de cette nuit. La Météo Burkina conseille donc de limiter l'exposition à la poussière dans les zones concernées, et d'être prudents en circulation en cas de visibilité réduite ou de chaussée mouillée.

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