Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 mars 2026

revue de presse

Ouverture de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’OMC à Yaoundé



Du 26 au 29 mars 2026, Yaoundé accueille la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’OMC.

Objectif : refonder les règles du commerce international dans un monde en crise. Entre tensions géopolitiques, crise pétrolière et divisions internes, les 4 000 délégués présents ont quatre jours pour éviter l’échec.

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La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a lancé un message sans équivoque dès l’ouverture du sommet : l'ordre mondial tel que nous le connaissions a changé. Nous ne le retrouverons pas. Il faut désormais construire un nouveau système, en conservant ce qui fonctionnait, en corrigeant ce qui ne marchait pas, et en comblant les lacunes. (Source Africanews)

Visite du pape en Guinée équatoriale - La contribution imposée à la population suscite un tollé



En vue de la visite du pape en Guinée équatoriale en avril, les autorités imposent à la population une contribution retenue sur les salaires mais aussi l'achat de tenues à l'effigie de Léon XIV, suscitant l'opposition de nombreux Equato-Guinéens.

Pour sa première grande tournée internationale, Léon XIV se rendra en avril en Algérie, au Cameroun, en Angola, puis du 21 au 23 avril en Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale de 2 millions d'habitants majoritairement chrétiens.

Nettoyage des rues, travaux dans l'espace public et vente d'objets à l'effigie du pape: les préparatifs vont bon train à Malabo, la principale ville du pays, a constaté mercredi un journaliste de l'AFP. (Source TV5 Monde Afrique)

Soudan du Sud - L’ex-chef rebelle et vice-président déchu Riek Machar en détention depuis un an



26 mars 2025 : Riek Machar est interpellé à son domicile à Juba, capitale du Soudan du Sud. Ses gardes du corps sont désarmés, un mandat d’arrêt lui est délivré. Il est accusé d’avoir orchestré trois semaines plus tôt des attaques contre l’armée nationale dans la province du Haut-Nil. Il est inculpé de trahison et de crimes contre l’humanité avec sept hauts responsables de son parti, The Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition (SPLM-IO).

Ses partisans dénoncent un procès politique pour l’évincer. L’élection présidentielle, prévue par l'accord de paix de 2018 et repoussée à plusieurs reprises, est en effet programmée pour la fin de 2026. (Source RFI)

Présidentielle 2026 au Bénin : la campagne s’ouvre pour le duel entre Wadagni et Hounkpè



C'est parti pour la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. La campagne démarre ce vendredi 27 mars.

Deux duos de candidats sont en lice : le duo du régime en place Romuald Wadagni – Mariam Tchabi Talata et le duo du parti de l’opposition FCBE Paul Hounkpè – Rock Judicaël Hounwanou.

Conformément au calendrier électoral publié le 11 août 2025 par la CENA, les candidats ont jusqu'au 10 avril 2026 pour convaincre les populations de leurs capacités à gérer au mieux le pays pour plus de stabilité sur tous les plans. (Source Banouto.bj)

L’Afrique du Sud écartée du sommet du G7 à Évian sous la pression de Washington, affirme Pretoria



La présidence sud-africaine affirme que Paris a retiré son invitation sous la pression de Washington, qui aurait menacé de boycotter l'événement, a rapporté jeudi la presse française.

Le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, a déclaré jeudi : « On nous dit que les Américains ont menacé de boycotter le sommet du G7 si l'Afrique du Sud était invitée. Dès lors, l'Afrique du Sud ne participera pas à cette rencontre. »

Le président français Emmanuel Macron avait personnellement convié Cyril Ramaphosa lors du sommet du G20 organisé en Afrique du Sud fin 2025, rappelle Pretoria. (Source Leral.net)

Litige CAF - Le Maroc revendique son titre et s’oppose à la célébration sénégalaise au stade de France

Le bras de fer judiciaire est lancé autour du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations. Le président du Club des Avocats marocain a annoncé l’envoi d’une mise en demeure formelle aux responsables du stade de France ainsi qu’à la société GL Events.

Cette action vise à bloquer l’organisation d’une cérémonie de présentation du trophée par le Sénégal lors de son match amical face au Pérou de ce samedi à 17h00, jugée illégitime au regard de l’actualité institutionnelle du football africain. Au cœur du litige se trouve la réattribution officielle du titre au Maroc par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Selon la partie marocaine, toute célébration sénégalaise autour de ce trophée constituerait une anomalie juridique majeure. (Source AfricaTopSport)

RDC : RSF alerte sur une hausse record des arrestations de journalistes à l’Est

L’ONG Reporters sans frontières tire la sonnette d’alarme sur la dégradation rapide de la liberté de la presse dans l’est de la République démocratique du Congo.

Arrestations, menaces, exils forcés et journalistes tués s’accumulent dans un contexte marqué par l’intensification du conflit armé. Pris entre groupes rebelles et forces gouvernementales, les professionnels des médias évoluent dans un environnement devenu l’un des plus dangereux du continent. (Source Afrik.com)

Côte d’Ivoire - Vers une exonération de la TVA sur les engrais

La Côte d’Ivoire envisage de rétablir une exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux engrais afin d’alléger la facture des producteurs agricoles, alors que la hausse des prix sur le marché international, liée notamment au conflit au Moyen-Orient, pèse sur l’approvisionnement en intrants. Le ministre de l’Agriculture, Bruno Nabagné Koné, a également appelé à développer une production locale d’engrais pour réduire la dépendance aux importations.

Le gouvernement étudie un passage du taux de TVA actuellement fixé à 9 % vers une exonération complète pour les engrais. Selon le ministère, cette mesure viserait à faciliter l’accès des agriculteurs aux intrants en limitant l’impact de la hausse mondiale des prix. (Source BeninwebTV)

CEDEAO : Lansana Kouyaté désigné négociateur en chef pour le dialogue avec l’AES

L’ancien Premier ministre guinéen et président du PEDN, Lansana Kouyaté, a été nommé par la CEDEAO comme négociateur en chef chargé de conduire les discussions avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Cette désignation intervient dans un contexte marqué par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l’organisation sous-régionale. Selon une correspondance officielle de la CEDEAO, cette décision fait suite à des consultations internes, validées par le président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. (Source Guineenews.org)

La RCA et la CEMAC lancent un programme sanitaire de 53 millions $



Face aux nombreux défis que rencontre le système sanitaire en Afrique centrale, tels que la pénurie de personnel et la recrudescence des maladies infectieuses, ce programme ambitionne d’améliorer la santé publique et de renforcer la capacité de réponse face aux épidémies.

Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a procédé mardi 24 mars au lancement officiel du Programme de sécurité sanitaire (HeSP) en République centrafricaine ainsi que dans l’espace de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). (Source Agence Ecofin)