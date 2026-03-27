Afrique: Le président Taye Atske Selassie à Malabo pour le 11e Sommet de l'OACPS

Addis-Abeba — Le président éthiopien Taye Atske Selassie est arrivé à Malabo afin de prendre part au 11e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS).

À son arrivée à l'aéroport international de Malabo ce matin, il a été accueilli par Manuel Osa Nsue ainsi que par plusieurs hauts responsables gouvernementaux.

Prévu du 27 au 29 mars 2026, ce sommet de haut niveau réunira des dirigeants d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que des représentants des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, témoignant de son importance croissante sur la scène internationale.

Organisé sous le thème « Une OACPS transformée et renouvelée au service d'un multilatéralisme inclusif, durable et fondé sur la confiance », cet événement coïncide avec le 50e anniversaire de l'organisation, fondée en 1975 avec l'Accord de Georgetown.

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Sous la conduite de son secrétaire général, Moussa Saleh Batraki, en fonction depuis mars 2025, l'organisation -- qui compte 79 États membres -- s'engage dans une nouvelle phase stratégique visant à renforcer son influence mondiale tout en répondant à ses défis structurels.

Aujourd'hui, l'OACPS s'impose comme l'un des principaux regroupements transcontinentaux du Sud, ayant évolué d'un cadre de coopération commerciale vers une plateforme politique et économique majeure, dédiée à la promotion du développement, de la solidarité et de l'équité à l'échelle mondiale.