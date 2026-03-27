Ethiopie: Accords d'investissement - Des résultats de plus en plus concrets, selon le Commissaire éthiopien

Addis-Abeba — Les accords d'investissement en Éthiopie commencent à produire des résultats tangibles, grâce à des réformes créant un environnement où les investisseurs peuvent entrer sur le marché, y opérer et se développer en toute confiance, a déclaré Zeleke Temesgen, Commissaire éthiopien aux investissements.

Le 4e Forum d'affaires de haut niveau « Investir en Éthiopie 2026 », placé sous le thème « L'Éthiopie prête pour les affaires », s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba, rassemblant acteurs nationaux et internationaux autour des opportunités économiques du pays.

S'exprimant lors du forum de deux jours, le Commissaire a souligné que ces accords reflètent le passage de la promotion à la concrétisation, et du dialogue à la mise en oeuvre, renforçant la confiance des investisseurs.

Il a assuré que la Commission continuerait d'accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leur développement.

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Pour sa part, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Berhanu Tsegaye, a rappelé que l'Éthiopie se positionne comme une destination d'investissement de premier plan, grâce à des politiques favorables, à la création d'opportunités dans les secteurs stratégiques et à sa position géographique avantageuse pour accéder aux marchés régionaux.

Organisé par la Commission éthiopienne des investissements (EIC) en collaboration avec le ministère des Finances et ses partenaires, le forum annuel « Investir en Éthiopie » vise à renforcer l'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers et à le positionner comme un hub économique majeur en Afrique et au-delà.