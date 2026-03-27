Ethiopie: Accords d'investissement - Des résultats de plus en plus concrets, selon le Commissaire éthiopien

26 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les accords d'investissement en Éthiopie commencent à produire des résultats tangibles, grâce à des réformes créant un environnement où les investisseurs peuvent entrer sur le marché, y opérer et se développer en toute confiance, a déclaré Zeleke Temesgen, Commissaire éthiopien aux investissements.

Le 4e Forum d'affaires de haut niveau « Investir en Éthiopie 2026 », placé sous le thème « L'Éthiopie prête pour les affaires », s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba, rassemblant acteurs nationaux et internationaux autour des opportunités économiques du pays.

S'exprimant lors du forum de deux jours, le Commissaire a souligné que ces accords reflètent le passage de la promotion à la concrétisation, et du dialogue à la mise en oeuvre, renforçant la confiance des investisseurs.

Il a assuré que la Commission continuerait d'accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leur développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Berhanu Tsegaye, a rappelé que l'Éthiopie se positionne comme une destination d'investissement de premier plan, grâce à des politiques favorables, à la création d'opportunités dans les secteurs stratégiques et à sa position géographique avantageuse pour accéder aux marchés régionaux.

Organisé par la Commission éthiopienne des investissements (EIC) en collaboration avec le ministère des Finances et ses partenaires, le forum annuel « Investir en Éthiopie » vise à renforcer l'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers et à le positionner comme un hub économique majeur en Afrique et au-delà.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.