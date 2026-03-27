Afrique: Treize pays participent au Championnat d'Afrique de MMA à Luanda

23 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La 9e édition du Championnat d'Afrique de MMA (Arts Martiaux Mixtes) se déroulera à Luanda du 13 au 19 avril, avec la participation de treize pays dans les catégories jeunes, juniors et seniors, a appris lundi l'ANGOP.

Les équipes sont l'Angola (pays hôte), l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC), l'Égypte, le Ghana, Maurice, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, le Zimbabwe et la République du Congo.

Selon l'organisation, les délégations commenceront à arriver dans le pays le 10 avril, y compris des représentants de la fédération internationale de ce sport.

La compétition se tiendra au Pavillon de Cidadela, dans la capitale, marquant ainsi la troisième fois que l'Angola accueille l'événement, après les éditions 2023 et 2025, remportées par le pays.

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