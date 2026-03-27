Angola: Le Président de la République reçoit Will Smith en audience

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu ce jeudi à Luanda l'acteur, producteur et musicien américain Will Smith, qui a exprimé la possibilité de tourner des scènes de films et de séries dans le pays, notamment pour la franchise « Bad Boys ».

L'artiste, en visite de quelques jours dans la capitale angolaise, a déclaré à la presse à l'issue de l'audience qu'il avait abordé avec le Chef de l'État angolais des questions liées au développement du cinéma et à la promotion du tourisme national, dans le cadre d'une rencontre visant à analyser les opportunités de coopération dans le domaine audiovisuel.

Will Smith a souligné, lors de sa première venue en Angola, l'atmosphère, l'énergie et l'hospitalité des Angolais. Il a évoqué un « climat enthousiasmant » dans le pays et insisté sur le fait que l'énergie positive de la population constitue un facteur déterminant pour un futur retour.

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Au cours de l'audience, l'artiste a également discuté avec le Président des opportunités existant dans les secteurs audiovisuel et touristique. Il a exprimé son intérêt à établir des contacts avec les créateurs angolais et a indiqué suivre de près l'oeuvre du musicien Bonga, dont la production fait partie de son quotidien, tout en manifestant le désir de le rencontrer personnellement.

Will Smith, de son nom complet Willard Carroll Smith Jr., est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis. Il s'est imposé comme l'une des figures les plus influentes de l'industrie du divertissement au cours des dernières décennies.

Il a débuté sa carrière musicale dans les années 1980 sous le nom artistique de The Fresh Prince, en collaboration avec DJ Jazzy Jeff, et a acquis une renommée mondiale grâce à la série télévisée The Fresh Prince of Bel-Air, qui lui a ouvert les portes du cinéma.

Au fil de sa carrière, il s'est distingué dans des productions à grand succès telles que Independence Day, Men in Black et Ali, ce dernier rôle dans lequel il a incarné le boxeur Muhammad Ali, performance qui lui a valu une nomination aux Oscars.