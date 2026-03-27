Angola: 218 pierres de diamants saisies dans la province de Lunda-Norte

26 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Dundo — Deux cent dix-huit pierres de diamants de différents carats ont été saisies dans la province de Lunda-Norte pour possession et trafic illégal lors de l'« Opération Connexion », a appris lundi l'ANGOP.

Dans une déclaration à la presse, le chef du département de Communication Institutionnelle et Presse de la Police nationale, Domingos Muanafumo, a ajouté que 571 000 kwanzas, 1,5 million de dollars ainsi que 295 kilogrammes de drogue de type cannabis ont également été saisis.

Au cours de la même opération, 15 994 litres de carburant, comprenant essence et gasoil, destinés à la République démocratique du Congo (RDC) pour des fins de contrebande, ont été confisqués.

Selon le responsable, les faits se sont déroulés dans les communes de Xá-Muteba, Xá-Cassau, Lóvua, Lucapa, Mussungue, Chitato, Dundo et Cambulo.

Il a également souligné l'arrestation de 782 citoyens étrangers de la RDC pour tentative d'entrée illégale sur le territoire angolais via les postes frontaliers de Luremo, Camaxilo, Lóvua, Chitato, Dundo, Cambulo et Canzar.

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