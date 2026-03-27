Ile Maurice: Muzaffar Lallmamode arrêté par la FCC

Muzaffar Lallmamode a été arrêté ce soir dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent. Il fait désormais l'objet d'une accusation provisoire en vertu des sections 36 et 38 de la Financial Crimes Commission Act 2023. Placé en détention, il devra comparaître devant le tribunal demain pour sa mise en accusation formelle.

Cette arrestation fait suite à la découverte d'une importante somme d'argent à l'intérieur d'un véhicule qu'il utilisait. Lors d'une opération menée par les enquêteurs, un montant de Rs 390 650, ainsi que 16 600 dollars américains, ont été saisis, suscitant de nombreuses interrogations quant à l'origine de ces fonds.

Face aux enquêteurs, Muzaffar Lallmamode a fermement nié toute activité illicite. Il a expliqué que l'argent retrouvé en devises étrangères correspondrait au remboursement d'une dette contractée par un proche récemment revenu de l'étranger. Selon ses dires, cette transaction ferait suite à un prêt initialement accordé par voie bancaire, éléments qu'il affirme pouvoir justifier à l'aide de documents financiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enquête, débutée en 2025, s'était également étendue aux biens en sa possession, notamment aux véhicules associés à ses activités. La présence d'une voiture de luxe a particulièrement attiré l'attention des autorités. Lallmamode a précisé qu'il ne s'agissait pas de son véhicule personnel, mais d'une voiture appartenant à une société privée, qu'il utilisait temporairement dans le cadre de ses activités professionnelles dans l'événementiel.

Par ailleurs, les enquêteurs examinent de près ses sources de revenus, le financement de certains événements qu'il a organisés, ainsi que d'éventuels liens financiers avec d'autres individus déjà dans le viseur de l'Anti Drug and Smuggling Unit. Initialement liée à une enquête distincte impliquant une infraction liée à la drogue, l'affaire a rapidement pris une tournure financière, mobilisant désormais la Financial Crimes Commission (FCC). Les autorités cherchent à établir si les fonds saisis proviennent d'activités légales ou s'ils sont liés à un réseau plus large. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire.