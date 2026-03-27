Cote d'Ivoire: JTB 2026/Abdul Hussein Beydoun de Yeshi Group - « La Côte d'Ivoire connaît des avancées significatives dans plusieurs secteurs »

Le président-directeur général de Yeshi Group, à l'ouverture des Journées techniques de Bernabé 2026 (Jtb), le jeudi 26 mars 2026, à Treichville, a salué le progrès rapide que connaît la Côte d'Ivoire. Il a rappelé que le pays, sous l'impulsion des choix stratégiques du Président Alassane Ouattara, présente des avancées significatives dans plusieurs secteurs.

Selon lui, « la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a dix ans. Tous les deux ans, de nouvelles évolutions remarquables se manifestent, qu'il s'agisse du secteur minier, de l'agriculture ou du pétrole », a-t-il affirmé. Pour lui, la Côte d'Ivoire offre désormais un environnement propice au bien être et aux opportunités économiques, ce qui impose aux acteurs privés une responsabilité accrue. Celle d'accompagner la dynamique nationale, répondre aux besoins et contribuer pleinement au développement.

Harryson Assanvo, directeur de cabinet du ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, pour sa part, a réaffirmé la nécessité d'une coopération étroite entre l'État et les entreprises pour moderniser la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. « Un partenariat solide entre l'État et les entreprises s'impose pour une formation adaptée aux besoins du marché. Il constitue la clé d'un enseignement moderne, pertinent et véritablement orienté vers l'emploi », a-t il soutenu en ouvrant officiellement la cérémonie, organisée sous le thème : « L'innovation au cœur de l'industrie ivoirienne et africaine ».

Aligner la formation sur les besoins du tissu économique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Harryson Assanvo, les JTB offrent une plateforme propice pour rappeler l'importance, pour le ministère en charge de la formation technique, de garantir à la jeunesse et aux populations une formation de haute qualité, pleinement en phase avec les exigences du secteur productif national. Il a souligné que l'un des défis majeurs du ministère réside dans l'adéquation formation-emploi, précisant que les programmes doivent impérativement être conçus en fonction des besoins réels des entreprises.

Dans cette optique, il a plaidé pour une implication accrue du secteur privé, non seulement dans la gestion des centres et établissements de formation, mais également dans l'élaboration des curricula. « Il est essentiel que les entreprises s'immergent davantage dans le processus de formation. Cette participation leur permettra, au terme du cycle, de bénéficier de ressources humaines qualifiées et adaptées à leurs attentes », a-t-il insisté.

Un rendez vous majeur de l'innovation technique et industrielle

Le directeur général de Bernabé Côte d'Ivoire, Xavier Ricci, a rappelé que les Journées Techniques constituent un événement de référence pour les acteurs de l'industrie, du Btp et de l'énergie. Durant trois jours, du 26 au 28 mars, cet espace professionnel mettra en avant la performance et l'innovation à travers des démonstrations techniques en conditions réelles, des conférences interactives, des « speed démos », et divers ateliers de réseautage. Ces activités visent à favoriser les échanges d'expertise et la découverte de solutions technologiques adaptées aux enjeux industriels.