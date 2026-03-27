Cote d'Ivoire: Prospective et gouvernance publique - Le gouvernement renforce son dispositif de veille stratégique

L'atelier d'actualisation des indicateurs du Mécanisme institutionnel de veille stratégique (Mivs) s'est ouvert le jeudi 26 mars 2026, à Adzopé, sous l'égide du ministère du Plan et du Développement. Cette rencontre réunit experts, responsables administratifs et partenaires techniques autour d'un objectif majeur : renforcer les outils d'anticipation et d'aide à la décision publique.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le directeur de cabinet adjoint, professeur Kouakou Kouadio Clément, représentant le ministre du Plan et du Développement, a exhorté les participants à faire preuve d'exigence, d'esprit critique et de sens de l'intérêt général. « Vos contributions permettront de renforcer notre capacité collective à anticiper les défis, prévenir les risques et saisir les opportunités de développement », a-t-il déclaré.

Il a également salué le travail du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique (Bnpvs), dont les productions contribuent à améliorer la capacité d'anticipation de l'État et à consolider une administration performante, orientée vers les résultats.

Un outil stratégique face à un environnement mondial incertain

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Prenant la parole, le secrétaire général du Bnpvs, Adjémien Coffi Dongo, a rappelé l'importance de la veille stratégique dans un contexte international marqué par des mutations profondes. Entre tensions géopolitiques, transitions économiques, défis climatiques et pressions démographiques, l'anticipation s'impose désormais comme une action stratégique pour les États. Selon lui, les indicateurs de veille sectorielle constituent le socle technique du dispositif national, permettant de détecter les signaux faibles, d'identifier les tendances et d'éclairer la prise de décision publique.

Face à l'évolution des politiques publiques et des référentiels, une actualisation régulière des indicateurs s'avère indispensable. Les travaux en cours visent notamment à rationaliser certains outils, améliorer la qualité des données, intégrer des seuils d'alerte et renforcer la dimension territoriale des analyses. « Il ne s'agit pas d'un simple exercice technique, mais d'un enjeu de crédibilité et d'efficacité du système de veille stratégique », a insisté Adjémien Coffi Dongo.

Cet atelier constitue une étape clé dans la consolidation du dispositif national d'anticipation, en cohérence avec les grandes orientations stratégiques du pays, notamment l'Étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et le Plan national de développement 2026-2030. Les conclusions attendues devraient permettre de doter la Côte d'Ivoire d'un système de veille plus performant, capable d'orienter efficacement les politiques publiques et de soutenir durablement la transformation économique et sociale du pays.