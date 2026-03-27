Sénégal: Le CIO satisfait de l'état d'avancement des préparatifs des JOJ Dakar 2026

Dakar — Le directeur exécutif des Jeux olympiques du Comité international olympique (CIO), Christophe Dubi, et le président de la commission de coordination du CIO, Humphrey Kayange, ont exprimé, jeudi à Dakar, leur satisfaction quant au niveau d'exécution des chantiers et l'état d'avancement des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre).

A sept mois de l'événement, ces officiels ont salué l'engagement des autorités sénégalaises ainsi que l'enthousiasme grandissant autour de cet événement historique pour le continent africain.

"Il y a des équipes, il y a le gouvernement qui vous soutient, et puis les médias aussi. Après avoir effectué des visites de terrain, je ressens beaucoup de satisfaction et un peu de fierté lorsque l'on voit que les sites sont pratiquement terminés. C'est le cas de la tour de l'OEuf du stade Iba-Mar-Diop", a déclaré le directeur exécutif des JO du CIO, Christophe Dubi.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, en prélude à un media tour international prévu vendredi et destiné à présenter l'avancement des travaux et des infrastructures sportives prévues pour l'événement.

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Le président du Comité d'organisation des JOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, et le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, ont également pris part à la rencontre.

À 219 jours de l'événement, le directeur exécutif des JO du CIO s'est dit confiant quant à la suite des préparatifs. "Nous avons les yeux qui brillent. Nous repartons avec beaucoup de certitudes sur la qualité du travail qui a été effectué", a insisté M. Dubi.

"Je suis venu peut-être une vingtaine de fois à Dakar. Et à chaque fois, j'ai été animé par beaucoup d'énergie positive, celle que vous transmettez d'ailleurs", a-t-il ajouté à l'endroit des membres du Comité d'organisation.

Il a également insisté sur la qualité des choix d'aménagement. "Il est extrêmement rare dans le monde de préserver des sites comme vous l'avez fait à Dakar, en centre-ville. Il est toujours plus simple de construire un hôtel de luxe ou une tour, plutôt que des infrastructures destinées aux jeunes pratiquants (...) et aux athlètes d'élite", s'est-il réjoui.

Il a, en outre, mis en avant la portée sociale des Jeux. "Ce que peut devenir ce projet, c'est une énorme fête populaire pour les jeunes. Une fête avec les jeunes, mais surtout par les jeunes. Toutes les personnes que vous voyez (...) ce sont des jeunes, et des jeunes très impliqués", a-t-il soutenu.

"La réussite de ces Jeux permettra à beaucoup d'autres événements d'être accueillis sur le continent. Nous verrons le Sénégal accueillir de nombreux événements qui seront organisés ici, parce que nous avons désormais les installations sur le continent", a souligné Humphrey Kayange.

Selon lui, l'enthousiasme autour de l'événement ne cesse de "grandir à l'approche des Jeux". "Nous serons là pour travailler avec vous, pour collaborer, pour coordonner", a-t-il assuré, saluant "un projet passionnant" dont il se dit "très heureux de faire partie de cette équipe".

"Le niveau d'impact sur le continent est énorme. Beaucoup d'athlètes rêvaient de cette possibilité de concourir sur leur propre continent. Quand viendra le moment de la cérémonie, ce sera une célébration d'une immense opportunité et d'un passage vers une nouvelle ère, pour la première fois", a-t-il insisté.