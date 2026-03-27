Maroc: République Tchèque - Un partenariat stratégique en pleine consolidation, avec un appui marqué sur la question du Sahara marocain

La dynamique diplomatique entre le Royaume du Maroc et la République tchèque connaît une accélération notable. En visite officielle à Rabat, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, Petr Macinka, a exprimé une appréciation particulièrement appuyée du leadership du Roi Mohammed VI, mettant en lumière les réformes structurantes engagées par le Royaume ces dernières années.

Lors de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le responsable tchèque a salué des chantiers jugés ambitieux, notamment le Nouveau Modèle de Développement, la réforme du Code de la famille ou encore la régionalisation avancée, autant de leviers visant à renforcer la cohésion sociale et le développement économique du pays. Au-delà du cadre bilatéral, Prague a tenu à souligner le rôle croissant du Maroc sur la scène africaine, notamment à travers les initiatives portées par Rabat en faveur de la stabilité et du développement du continent.

L'initiative royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, ainsi que le Processus des Etats africains atlantiques, ont été particulièrement mis en avant. Sur le plan international, la diplomatie marocaine a également été saluée pour son engagement au Moyen-Orient, notamment sous l'impulsion du Souverain en sa qualité de Président du Comité Al-Qods.

Les deux parties ont, par ailleurs, échangé leurs analyses sur plusieurs dossiers sensibles, allant de la guerre en Ukraine à la situation au Sahel, en passant par les tensions au Moyen-Orient et en Iran, réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats. Dans ce cadre, la République tchèque a également salué les efforts du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière, ainsi que son rôle constructif en faveur de la stabilité régionale.

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L'un des faits marquants de cette visite réside dans la position explicite adoptée par Prague sur la question du Sahara marocain. Dans une déclaration conjointe, la République tchèque a estimé qu'une autonomie sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable à ce différend régional. Cette position s'inscrit dans le sillage de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en considérant le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique durable.

Dans une démarche concrète, l'ambassadeur tchèque à Rabat effectuera prochainement une visite dans les provinces du Sud du Royaume afin de préparer des missions d'opérateurs économiques tchèques et d'identifier des opportunités de coopération. Par ailleurs, Prague a décidé d'étendre la couverture consulaire de son Ambassade au Sahara marocain, agissant ainsi en cohérence avec sa position politique sur cette question.

Au-delà des enjeux politiques, Rabat et Prague entendent franchir un nouveau cap en hissant leurs relations bilatérales à un niveau stratégique. Les deux ministres ont évoqué une dynamique sans précédent, marquée par une convergence de vues et des intérêts communs dans des secteurs clés tels que la sécurité, la défense, l'énergie, l'économie, la migration, mais aussi la santé, la science, l'innovation, l'industrie automobile, l'aérospatial, la cybersécurité ou encore les transports intelligents.

Les deux pays ambitionnent également de développer des projets de co-industrialisation dans des domaines stratégiques, notamment les énergies renouvelables, l'agriculture, les industries minières et alimentaires, ainsi que le secteur de la défense. La tenue prochaine à Prague de la première Commission mixte de coopération économique devrait constituer un levier structurant pour concrétiser ces ambitions.

Sur le plan sécuritaire, les deux parties se sont félicitées du renforcement de leur coopération militaire, l'accord signé en octobre 2024 ouvrant de nouvelles perspectives en matière de formation, d'exercices conjoints et de coopération technique. Elles ont également insisté sur l'importance de renforcer la dimension humaine et culturelle de leur partenariat, à travers la promotion des échanges académiques, la mobilité des étudiants et les initiatives de diplomatie culturelle.

Enfin, la République tchèque a salué la désignation du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, estimant que cet événement contribuera significativement au développement du Royaume, tout en offrant des opportunités concrètes aux entreprises tchèques.