Guinée Equatoriale: La population mise à contribution pour financer la venue du pape Léon XIV

Appels aux dons, incitation à l'achat de tenues à l'effigie du souverain pontife et même retenues sur salaires pour les fonctionnaires et les militaires : à moins d'un mois de la tournée africaine de Léon XIV qui passera notamment par la Guinée équatoriale, les Équato-guinéens sont encouragés - et parfois contraints - de participer au financement de la visite papale.

La population équato-guinéenne mobilisée pour accueillir le pape, parfois malgré elle... Dans la perspective de la première grande tournée internationale de Léon XIV qui le conduira successivement en Algérie, au Cameroun, en Angola puis, du 21 au 23 avril, en Guinée équatoriale, les Équato-guinéens sont, selon l'Agence France Presse (AFP), directement sollicités pour financer les préparatifs et la visite du souverain pontife.

Pour les fonctionnaires et les militaires, des retenus de salaire ont ainsi été appliquées dès le mois de février. Les témoignages recueillis par l'AFP font état de prélèvements allant de 20 000 à 55 000 francs CFA, soit près de 85 euros dans certains cas. Mais les employés de l'administration et les membres des forces armés ne sont pas les seuls à être mis à contribution puisque les étudiants, eux aussi, vont devoir mettre la main à la poche.

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Dix mille francs CFA pour une tenue complète à l'effigie de Léon XIV

Le pape se rendra notamment sur le nouveau campus de l'Université nationale de Guinée, à Basùpù - qui a été renommé « Campus Universitaire Pape Léon XIV » en son honneur.

Dans une circulaire, sa direction exhorte étudiants et professeurs à s'inscrire et à s'acquitter de la somme de 10 000 francs CFA - soit environ 15 euros - pour obtenir une tenue complète à l'effigie du souverain pontife comprenant parapluie, casquette, mouchoir, sac et éventail.

À Bata, la capitale économique du pays, l'évêque local a adressé un appel aux dons « matériels, logistiques ou financiers » auprès de la population de son diocèse en vue du passage de Léon XIV dans la ville côtière.